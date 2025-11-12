مفوضية: تحالف بقيادة رئيس الوزراء العراقي يتصدر نتائج انتخابات البرلمان

بغداد (رويترز) – قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق يوم الأربعاء إن ائتلافا بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت المفوضية أن الائتلاف بقيادة السوداني حصل على 1.317 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء.

وذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن اثنين من مسؤولي المفوضية أن السوداني احتل المركز الأول.

ويسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.

غير أن السوداني حاول إظهار نفسه في صورة الزعيم القادر على إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار التي شهدها لسنوات قائلا إنه تحرك لمواجهة الأحزاب القائمة التي أوصلته إلى السلطة.

ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، في عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق شهورا في كثير من الأحيان.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة.

وقال السوداني في خطاب أذاعه التلفزيون عقب إعلان النتائج الأولية “نسبة المشاركة… هي دلالة أكيدة نجاح آخر، يتمثل في استعادة الثقة بالنظام السياسي”.

