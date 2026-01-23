مفوض حقوق الإنسان ينتقد إيران بسبب “قمعها الوحشي” للاحتجاجات

جنيف 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إيران إلى إنهاء “قمعها الوحشي” للاحتجاجات، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، وستدعو مجموعة من الدول أيضا محققي الأمم المتحدة إلى توثيق ما يتردد عن انتهاكات تمهيدا لإجراء محاكمات في المستقبل.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف، ومن بينهم مارة، قتلوا في الاضطرابات التي وصفتها بأنها أكبر حملة قمع منذ تولي رجال دين شيعة السلطة بعد ثورة 1979.

وقال تورك في اجتماع للمجلس بجنيف “أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في قمعها الوحشي والتراجع عنه ووقفه”، وعبر عن قلقه إزاء القبض على أشخاص في حملات اعتقال جماعي.

وألقت السلطات بمسؤولية الاضطرابات والوفيات على “الإرهابيين ومثيري الشغب” المدعومين من المعارضين في المنفى والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأيدت 50 دولة على الأقل الدعوة، التي أطلقتها دول من بينها أيسلندا وألمانيا وبريطانيا، إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس اليوم الجمعة. وعبرت غانا وفرنسا ودول أخرى عديدة عن قلقلها إزاء حملة القمع في إيران.

وقال بايام أخافان، وهو مدع سابق في الأمم المتحدة يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، لرويترز إنها “أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ إيران المعاصر”.

ودعا إلى تهيئة البلاد لما يُشبه محاكمات نورمبرج، في إشارة إلى المحاكمات الجنائية الدولية لقادة نازيين بعد الحرب العالمية الثانية.

* إيران ترفض عقد جلسة طارئة

قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني للمجلس إن جلسته الطارئة غير قانونية.

وأضاف “لا تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشرعية أو قانونية هذه الجلسة الاستثنائية وما سيتبعها من قرار”. وأكد على أعداد القتلى في الاضطرابات، والتي أعلنت إيران أنها ثلاثة آلاف قتيل.

وشككت الصين وباكستان وكوبا وإثيوبيا في جدوى الجلسة. ووصف السفير الصيني الاضطرابات في إيران بأنها “شأن داخلي”.

ومع ذلك، يتوقع دبلوماسيون غربيون أن يقر المجلس في جلسة اليوم بسهولة اقتراحا بتمديد تفويض تحقيق للأمم المتحدة لمدة عامين. وكان قد تم فتح التحقيق في عام 2022 بعد موجة احتجاجات سابقة.

ويدعو الاقتراح أيضا إلى إجراء تحقيق عاجل في الجرائم المرتبطة بالاضطرابات الأخيرة التي بدأت في 28 ديسمبر كانون الأول بهدف “اتخاذ إجراءات قانونية محتملة في المستقبل”.

لكن لم يتضح بعد من سيتحمل تكاليف التمديد في ظل أزمة تمويل في الأمم المتحدة عرقلت تحقيقات أخرى.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )