مقاتلون تدعمهم رواندا يسيطرون على معظم مدينة غوما بشرق الكونغو الديموقراطية

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سيطر مقاتلو حركة إم23 التي تدعمها رواندا على معظم مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث بدأ السكان الأربعاء الخروج ببطء من منازلهم بعد أيام من القتال في المنطقة الغنية بالمعادن.

وعاد الهدوء بعد معارك ضارية أسفرت عن سيطرة جماعة إم 23 المسلحة وقوات رواندية على المطار ومواقع هامة في المدينة.

مع تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الأزمة، رفض الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي حضور محادثات مع نظيره الرواندي بول كاغامي الأربعاء.

ومن المقرر أن يلقي تشيسكيدي أول خطاب له منذ دخول حركة إم23 إلى وسط عاصمة المقاطعة الشرقية بعد هجوم خاطف استمر أسابيع.

ودعت أنغولا، الوسيط في المحادثات التي انهارت في كانون الأول/ديسمبر، إلى عقد اجتماع عاجل بين الزعيمين الكونغولي والرواندي في لواندا.

إلى ذلك، دعت جمهورية الكونغو الديموقراطية العالم إلى وقف تقدم إم23 في شرق البلاد الغني بالمعادن والذي مزقته عقود من الصراع تعود جذوره جزئيا إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وأدى القتال العنيف إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة المضطربة، وقد أجبر نصف مليون شخص على النزوح من منازلهم منذ بداية العام، وفقا للأمم المتحدة.

وأسفرت ثلاثة أيام من الاشتباكات في غوما عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو ألف آخرين وباتت المستشفيات تكتظ بالمصابين، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام مستشفيات المدينة.

وقال أحد الأطباء لوكالة فرانس برس إن العديد من الجثث ما زالت منتشرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة والمحصورة بين بحيرة كيفو والحدود الرواندية.

بعد فرار العديد من الجنود الكونغوليين أو وقوعهم في الأسر، لم يُشاهد في الشوارع سوى مقاتلون من حركة إم23 والقوات الرواندية، وكان بعضهم يطلق النار في الهواء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني إن مقاتلي حركة إم23 اقتادوا عبر وسط المدينة صفا طويلا من مئات الجنود الكونغوليين وأفراد ميليشيات موالية لكينشاسا، بعد نزع سلاحهم ووضع عصابات بيضاء على رؤوسهم.

– “معزولون عن العالم” –

بعد أيام من الاحتماء داخل منازلهم بدون كهرباء، بدأ السكان الخروج الأربعاء. حتى أن البعض سبحوا في بحيرة كيفو بينما كانت أصوات إطلاق النار المتقطعة تتردد في البعيد.

وقال الطالب ميردي كامبيلينغي لفرانس برس “كان الأمر مخيفا بعض الشيء بسبب أصوات إطلاق النار… لكن يبدو أن الأمور استقرت رغم انقطاع التيار الكهربائي… نحن معزولون عن العالم”.

ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس أيضا عمليات نهب واسعة النطاق في المدينة.

في وقت سابق من الأسبوع، أعلنت كينيا أن زعيمي الكونغو ورواندا سيحضران عن بعد قمة أزمة لـ”مجموعة شرق إفريقيا” الأربعاء.

ورغم انسحاب تشيسكيدي، فإن كاغامي سيحضر، بحسب ما أكد المتحدث باسمه لوكالة فرانس برس.

في الجانب الآخر من البلاد، هاجم متظاهرون في العاصمة كينشاسا سفارات عدة احتجاجا على عدم تدخلها لإيقاف الفوضى في الشرق.

وحضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي رواندا على سحب قواتها من المنطقة.

وقال ممثل رواندا في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية فانسان كاريغا لوكالة فرانس برس إن تقدم حركة إم 23 “سيتواصل” إلى إقليم جنوب كيفو المجاور.

وأضاف كاريغا أنه من المحتمل أن يتمكن المقاتلون من التقدم إلى ما هو أبعد من شرق البلاد.

– “سقف مثقوب بالرصاص” –

حذّرت منظمات إنسانية أيضا من نقص الغذاء والمياه في محيط غوما، فضلا عن نهب المساعدات.

وقالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في شمال كيفو فرجيني نابوليتانو في بيان “في مستشفى كييشيرو، اخترقت رصاصة سقف غرفة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية”.

من جهته، قال الجيش الرواندي الأحد إن أكثر من 280 “مرتزقا” من رومانيا يقاتلون إلى جانب القوات الكونغولية استسلموا لحركة إم23 في مدينة غيسيني الرواندية الحدودية.

وقال أحد الرومانيين لوكالة فرانس برس، مكتفيا بذكر اسمه الأول إميل، “لم نكن في ساحة معركة، بل كنا هنا للتدريب والمساعدة في مجال المدفعية”.

تقع الكونغو الديموقراطية في وسط إفريقيا وهي غنية بالذهب ومعادن أخرى مثل الكوبالت، وهو عنصر رئيسي في صناعة البطاريات عالية الجودة المستعملة خصوصا في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

واتهمت الكونغو الديموقراطية رواندا بشن الهجوم للاستفادة من المعادن الوفيرة في المنطقة، وهو ما يدعمه خبراء الأمم المتحدة الذين يقولون إن كيغالي لديها آلاف الجنود في الكونغو الديموقراطية و”تسيطر فعليا” على حركة إم23.

لكن رواندا نفت الاتهامات وأشارت إلى أن هدفها هو مواجهة مجموعة مسلحة تطلق على نفسها “القوات الديموقراطية لتحرير رواندا” أسستها شخصيات من الهوتو قادت إبادة العام 1994 في رواندا وارتكبت مجازر بحق التوتسي.

وحذّرت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية من أن القتال يهدد بإعادة إشعال النزاعات العرقية التي يعود تاريخها إلى الإبادة الجماعية، قائلة إنها وثقت “حالة واحدة على الأقل من الإعدام خارج نطاق القانون بدوافع عرقية”.

احتلت حركة إم 23 مدينة غوما لفترة وجيزة في نهاية عام 2012 قبل أن تهزمها القوات الكونغولية والأمم المتحدة في العام التالي.

وعادت حركة إم 23 للظهور في أواخر عام 2021. وبعد فشل محادثات توسطت فيها أنغولا في كانون الأول/ديسمبر، بدأت الحركة في الزحف نحو غوما.

بور-كلد-امد/لين-ص ك-ح س/ود