مقتل أربع فلسطينيات في الضفة الغربية وتايلاندي في إسرائيل بهجمات إيرانية

توفيت إمرأة فلسطينية حامل متأثرة بجروح أصيبت بها الخميس بشظايا صاروخ إيراني في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع حصيلة ضحايا الهجوم الى أربع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان وفاة المواطنة “أسيل سمير مسالمة (32 عاما)، وهي حامل في شهرها السادس متأثرة بجروح أصيبت بهاامس  في حادثة سقوط شظايا على صالون تجميل في بلدة بيت عوا، ما يرفع حصيلة الحادثة إلى أربع شهيدات”.

كما أشار البيان الى استقرار الحالة الصحية لطفلة أصيبت بجروح خطيرة في الحادثة.

وهي المرة الأولى التي يُعلن فيها مقتل فلسطينيين في هجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أشار إلى جرح أكثر من 13 شخصا في الهجوم، بعضهم إصاباتهم حرجة.

وقال إنّ صالون التجميل موجود في “كرفان” مصنوع من المعدن بجانب منزل في بلدة بيت عوا.

وأظهرت صور وكالة فرانس برس عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني داخل المنشأة التي يبدو أن سقفها اخترقته شظايا مقذوفات وحيث غطّت الدماء سجادة في المكان.

وأشارت وكالة “وفا” إلى سقوط شظايا صواريخ في عدّة مواقع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق رصد “صواريخ أُطلقت من إيران”، مضيفا أنه “يعمل على اعتراض التهديد”.

ودان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الهجوم الإيراني في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

– عامل تايلاندي – 

في إسرائيل، أعلنت خدمة الإسعاف “نجمة داود الحمراء” الخميس مقتل شخص في وسط البلاد إثر هجوم صاروخي إيراني، ما رفع حصيلة القتلى في إسرائيل إلى 15 منذ بدء الحرب.

وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأنّه أحد رعاياها، مشيرة إلى أنّه يعمل في الزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي إنّ “السفارة التايلاندية تواصلت مع عائلة الضحية. وستتولى مسألة التعويضات”. 

وبحسب “نجمة داود الحمراء”، قُتل الرجل في موشاف أدانيم، على بعد حوالى 20 كيلومترا شمال شرق تل أبيب وأقل من ثماني كيلومترات من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنّ “شظايا معدنية تناثرت” في المنطقة التي كان موجودا فيها، حيث عُثر عليه “فاقدا للوعي بينما كان يعاني من إصابات خطيرة”، قبل إعلان وفاته.

ودوّت صفارات الإنذار الخميس في عدّة مناطق في شمال ووسط إسرائيل، وكذلك في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تحسّبا لهجمات بالصواريخ.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان إطلاق صواريخ ومسيّرات على أهداف في الأراضي الإسرائيلية، وفقا لوكالتي أنباء فارس وإسنا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، استخدمت إيران خلال الليل الذخائر العنقودية التي تنفجر في الجو وتنثر قنابل صغيرة على مساحة واسعة.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية