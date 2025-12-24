مقتل ثلاثة أشخاص في الساحل السوري خلال اشتباكات مع قوات الأمن (إعلام رسمي)

قتل ثلاثة أشخاص الأربعاء خلال اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة اللاذقية، معقل الأقلية العلوية في غرب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي عن مقتل ثلاثة أشخاص قال إنهم من “فلول النظام السابق”، في حين أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن عناصر من قوات الأمن الداخلي اشتبكوا مع “مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية”.

ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد قبل أكثر من عام، أعلنت السلطات السورية عن عمليات امنية عدة ضد ما تسميه “فلول النظام”.

محافظة اللاذقية هي أكبر محافظة في منطقة الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.

وحصدت أعمال عنف على خلفية طائفية في آذار/مارس نحو 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، تظاهر الآلاف في مدينة اللاذقية ومناطق أخرى ذات غالبية علوية، تنديدا باعتداءات متكررة استهدفت هذه الأقلية.

ويعد بسط الامن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات السورية منذ توليها الحكم، ولا سيما في مناطق الساحل التي تسجل فيها حوادث أمنية متكررة.

