The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطورفي تركيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في حريق اندلع صباح السبت في مستودع للعطور في ديلوفاسي، شمال غرب البلاد.

وقال محافظ كوجالي إلهامي أكتاش للإعلام التركي الرسمي “لقي ستة من مواطنينا حتفهم في حريق اندلع في منطقة ديلوفاسي قرابة التاسعة صباحا” (06:00 ت غ). 

وأضاف أن “أحد المصابين في حالة حرجة بسبب الحروق. … والمصابين الأربعة الآخرين في حالة مستقرة نسبيا ويتلقون العلاج”.

وأضاف المحافظ “تمت السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وتنفيذ عمليات التبريد. ويجري رجال الإطفاء بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابه”.

لم يُعرف بعد سبب اندلاع النيران التي التهمت طابقين من مبنى يُستخدم كمستودع ومصنع للعطور، وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية. 

وقال شاهد عيان لقناة ان تي في الخاصة “وقع انفجار نحو الساعة التاسعة صباحا. نظرت من الشرفة ورأيت زميلا لي وملابسه تحترق. أمسكت بخرطوم حديقة وأطفأت ملابسه. ثم رأيت ألسنة اللهب تتصاعد من المصنع وصوت صراخ”.

تقع ديلوفاسي وهي مدينة صناعية على بُعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرق إسطنبول، وتضم العديد من المصانع والمستودعات.

بغ/ص ك/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية