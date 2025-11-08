مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطورفي تركيا

أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في حريق اندلع صباح السبت في مستودع للعطور في ديلوفاسي، شمال غرب البلاد.

وقال محافظ كوجالي إلهامي أكتاش للإعلام التركي الرسمي “لقي ستة من مواطنينا حتفهم في حريق اندلع في منطقة ديلوفاسي قرابة التاسعة صباحا” (06:00 ت غ).

وأضاف أن “أحد المصابين في حالة حرجة بسبب الحروق. … والمصابين الأربعة الآخرين في حالة مستقرة نسبيا ويتلقون العلاج”.

وأضاف المحافظ “تمت السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وتنفيذ عمليات التبريد. ويجري رجال الإطفاء بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابه”.

لم يُعرف بعد سبب اندلاع النيران التي التهمت طابقين من مبنى يُستخدم كمستودع ومصنع للعطور، وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.

وقال شاهد عيان لقناة ان تي في الخاصة “وقع انفجار نحو الساعة التاسعة صباحا. نظرت من الشرفة ورأيت زميلا لي وملابسه تحترق. أمسكت بخرطوم حديقة وأطفأت ملابسه. ثم رأيت ألسنة اللهب تتصاعد من المصنع وصوت صراخ”.

تقع ديلوفاسي وهي مدينة صناعية على بُعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرق إسطنبول، وتضم العديد من المصانع والمستودعات.

