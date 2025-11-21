مقتل شابَين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (الصحة الفلسطينية)

قُتل شابان فلسطينيان خلال الليل برصاص قوات إسرائيلية في بلدة كفر عقب في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى “استشهاد الشاب عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما)، والفتى سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب” شمال القدس.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي ولا الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بعمليات في المنطقة، على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل خلال الليل جريحَين من كفر عقب إلى المستشفى، أحدهما لديه “إصابة خطيرة جدا بالرصاص”، والآخر “بالرصاص الحي بالصدر”.

وقال عُدي الشرفا، وهو صديق المربوع إنه كان شاهدا على الواقعة. وأضاف لوكالة فرانس برس أن المربوع “كان مع شاب آخر وكان هناك قناص للاحتلال متمركز في مبنى”.

وأضاف أن المربوع “كان واقفا لا يمسك حجرا أو أي شيء آخر. أصابه القناص في صدره، بالقلب مباشرة، واستشهد بنفس اللحظة”.

وكفر عقب الواقعة في الجهة الفلسطينية من جدار الفصل الذي بنته إسرائيل، تُعدّ من الناحية الإدارية جزءا من القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل.

لكن البلدة لا تتلقى خدمات فعلية من بلدية القدس بسبب الجدار، ولا من مدينتَي رام الله والبيرة القريبتين.

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إثر اندلاع الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

