The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل شابَين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (الصحة الفلسطينية)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل شابان فلسطينيان خلال الليل برصاص قوات إسرائيلية في بلدة كفر عقب في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى “استشهاد الشاب عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما)، والفتى سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب” شمال القدس.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي ولا الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بعمليات في المنطقة، على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل خلال الليل جريحَين من كفر عقب إلى المستشفى، أحدهما لديه “إصابة خطيرة جدا بالرصاص”، والآخر “بالرصاص الحي بالصدر”.

وقال عُدي الشرفا، وهو صديق المربوع إنه كان شاهدا على الواقعة. وأضاف لوكالة فرانس برس أن المربوع “كان مع شاب آخر وكان هناك قناص للاحتلال متمركز في مبنى”.

وأضاف أن المربوع “كان واقفا لا يمسك حجرا أو أي شيء آخر. أصابه القناص في صدره، بالقلب مباشرة، واستشهد بنفس اللحظة”.

وكفر عقب الواقعة في الجهة الفلسطينية من جدار الفصل الذي بنته إسرائيل، تُعدّ من الناحية الإدارية جزءا من القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل.

لكن البلدة لا تتلقى خدمات فعلية من بلدية القدس بسبب الجدار، ولا من مدينتَي رام الله والبيرة القريبتين.

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إثر اندلاع الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ستر-لبا/ع ش/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية