مقتل شخص في دبي بشظايا مقذوف تم اعتراضه
سقط قتيل في دبي السبت بعد سقوط شظايا جراء عملية “اعتراض جوي” على سيارة، وفق ما أعلنت السلطات، في وقت تواصل إيران ضرباتها الانتقامية في دول الخليج.
وجاء في بيان لمكتب دبي الإعلامي “تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث نجم عن سقوط شظية على مركبة في منطقة البرشاء، نتيجة اعتراض جوي ناجح، وقد أسفر الحادث عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية”.
وقبيل ذلك، أفاد مكتب دبي الإعلامي بوقوع حادث نجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد الأبراج بمنطقة دبي مارينا، بدون وقوع إصابات.
