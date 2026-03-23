مقتل طيارَين في اصطدام طائرة بمركبة في مطار لاغوارديا في نيويورك

afp_tickers

4دقائق

اصطدمت طائرة تقل عشرات الأشخاص بعربة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك ليل الأحد، ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده وإصابة آخرين بـ”جروح خطيرة” وفق ما أعلنت السلطات الإثنين.

وعلّقت سلطات الطيران الأميركية جميع الرحلات الجوية في مطار لاغوارديا، وقالت سلطة المطار إنه سيظل مغلقا حتى الساعة 14,00 بعد الظهر على الأقل (18,00 ت غ) “للسماح لإجراء تحقيق شامل”.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس أن مقدّمة الطائرة التابعة لخطوط “اير كندا اكسبرس” القادمة من مونتريال وقمرة القيادة تعرّضتا لأضرار جسيمة. وكانت الطائرة على مدرج ومحاطة بمركبات طوارئ.

وقُتل الطيار ومساعده في الحادث، حسبما ذكرت رئيسة سلطة موانئ نيويورك كاثرين غارسيا خلال مؤتمر صحافي.

ونُقل 41 مصابا إلى المستشفى بعضهم إصابته “خطيرة”. وقالت غارسيا إن 32 منهم غادروا المستشفى.

وأضافت أن اثنين من عناصر الإنقاذ والإطفاء الجويين لا يزالان في المستشفى “وحالتهما مستقرة وإصابتهما لا تمثل خطرا على حياتهما”. وأكدت أنهما “تمكنا من التحدث ونحن بصدد إبلاغ عائلتيهما”.

واصطدمت الطائرة التي تشغلها شركة “جاز للطيران” (Jazz Aviation)، الشريكة الإقليمية للخطوط الكندية، بعربة إطفاء على المدرج رقم أربعة قرابة الساعة 23,40 الأحد (03,40 ت غ الاثنين) بينما كانت تستجيب لحادث آخر، وفق ما أعلنت هيئة موانئ نيويورك.

وتم “تفعيل بروتوكولات الاستجابة للطوارئ فورا” كما قالت.

وأظهرت قائمة أولية للركاب وجود 76 شخصا على متن الطائرة بينهم أربعة من أفراد الطاقم، بحسب بيان لـ”جاز للطيران”.

وأعلن مجلس سلامة النقل الوطني أنه أرسل فريقا إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

– إلغاء رحلات وإغلاق طرقات –

وذكرت “جاز للطيران” أن الطائرة التي تعرضت للحادث هي من طراز “سي آر جاي-900” قدمت إلى لاغوارديا من مونتريال في إطار الرحلة “إيه سي8646”.

وأفادت منصّة تعقّب الرحلات الجوية “فلايت رادار24” أن الطائرة “كانت تتحرّك على المدرج عندما اصطدمت” بالمركبة التي كانت تمرّ في المكان.

وذكرت إدارة الطوارئ في نيويورك أن على المسافرين أن يتوقعوا “إلغاء (رحلات) وإغلاق طرقات ووجود تأخيرات في حركة السير و(انتشارا) لعناصر الطوارئ” قرب المطار في منطقة كوينز. ودعت إلى “استخدام طرقات بديلة”.

وكان لاغوارديا يعاني أساسا من اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجويّة، بحسب ما أفاد المطار على “إكس” الأحد.

إضافة لذلك، يضطر الركاب للانتظار لوقت أطول لعبور بوابة التفتيش بسبب تداعيات أزمة التمويل الفدرالي على حضور الموظفين، وفق ما أعلن الأسبوع الماضي.

ويعد لاغوارديا الواقع في منطقة كوينز المطار الثالث الأكثر انشغالا في نيويورك إذ مر عبره 33,5 مليون مسافر في 2024، بحسب بيانات هيئة الموانئ.

واستكملت عملية تطوير له كلّفت 8 مليارات دولار في 2024، إذ تم تحديث بنيته التحتية القديمة عبر مبان ومسارات جديدة.

وشهدت الولايات المتحدة حوادث تحطّم طائرات دامية في السنوات الأخيرة بما في ذلك حادث اصطدام وقع بين طائرة ركاب ومروحية للجيش قرب واشنطن في كانون الثاني/يناير 2025 أسفر عن مقتل 67 شخصا.

ووقعت حوادث أخرى أو كادت تقع بينما كانت طائرات على الأرض.

بور-مجو-لكد/لين-غد/لين