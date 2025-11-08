مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران إسرائيلية في غزة

القدس 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال مسعفون في قطاع غزة إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية وأصيب آخر يوم السبت، في ظل وقف إطلاق النار الهش بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن القتيل لقي حتفه بنيران القوات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج للاجئين وسط غزة. أما المصاب، فقال أفراد من الدفاع المدني إنه تعرض لإطلاق نار من قوات إسرائيلية في غرب خان يونس جنوب القطاع.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

ويواجه وقف إطلاق النار تحديات عديدة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول. وتوسطت الولايات المتحدة في الاتفاق الذي لم يحسم بعد قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة حماس والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي وإميلي روز – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)