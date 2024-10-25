مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل 163 عاملا بقطاع الصحة اللبناني جراء القصف الإسرائيلي منذ سنة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أحصت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة مقتل 163 شخصا من العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف جراء الغارات الإسرائيلية، خلال عام من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، معتبرة أن ذلك يرقى الى “جريمة حرب”.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض خلال مؤتمر صحافي في بيروت، عرض خلاله حصيلة “الاعتداءات الاسرائيلية” على القطاع الصحي في لبنان، إن “مجمل عدد شهداء القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 163 شهيدا و272 جريحا”.

وأفاد عن “اعتداءات اسرائيلية” طالت 55 مستشفى، تم “استهداف 36 منها بشكل مباشر” ما أسفر عن “إقفال ثمانية مستشفيات بشكل قسري”.

ووثقت وزارة الصحة، وفق الأبيض، استهداف اسرائيل 158 سيارة إسعاف، و57 سيارة إطفاء و15 آلية إنقاذ.

وبحسب الأبيض، لا تزال جثث ستة رجال إطفاء تحت الردم منذ استهداف اسرائيل في وقت سابق هذا الشهر أحد مقراتهم في بلدة برعشيت في جنوب لبنان، إضافة الى جثث ثمانية مسعفين داخل ثلاث سيارات إسعاف استهدفتها اسرائيل قبل أسبوعين قرب بلدة العديسة الحدودية.

وتابع “يرفض العدو الاسرائيلي حتى الآن السماح لنا باسترجاع جثامين الشهداء”.

وقال الأبيض “نعتبر أن الاعتداءات على القطاع الصحي والاستشفائي هي اعتداءات مباشرة ومقصودة. هذه جريمة حرب” منددا بالادعاءات الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية أفيخاي ادرعي اتهم الخميس حزب الله “باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة” في جنوب لبنان.

ودعا الطواقم الطبية إلى “تجنب التعامل مع عناصر حزب الله” محذرا من انه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها”.

وأسفرت الحرب في لبنان عن مقتل 1580 شخصا على الأقل منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

جوص-لار/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية