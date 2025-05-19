مقتل 20 فلسطينيا في غارات جوية بعد موافقة إسرائيل على إدخال مساعدات لغزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة يوم الاثنين وذلك بعد أن وافقت على رفع الحصار المستمر منذ شهرين والذي جعل القطاع على شفا المجاعة وتسليم المساعدات.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة بالكامل في إطار “عمليات برية موسعة” أعلن عنها يوم الأحد وإلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من نهب شحنات المساعدات. وتنفي حماس تورطها في عمليات النهب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات المشاركة في حملة جديدة أُطلق عليها اسم “عملية عربات جدعون” تنشط في جميع أنحاء غزة بهدف القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس وإعادة من تبقى من الرهائن المحتجزين منذ هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال مكتب نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل ستخفف الحصار وتسمح بإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية إلى القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سيُسمح بدخول 50 شاحنة تحمل دقيقا (طحينا) وزيت طهي وبقوليات إلى غزة في وقت لاحق من يوم الاثنين، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع دخول تسع شاحنات محملة بمواد غذائية للأطفال في الساعات المقبلة.

وقال مراسل لرويترز عند معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة إنه لم يكن هناك أي نشاط واضح حتى وقت متأخر من صباح يوم الاثنين. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستتحدث إلى الصحفيين “عندما تدخل المساعدات أو إذا دخلت”.

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحصار الذي فرضته على دخول المساعدات الإنسانية في مارس آذار الماضي قبل وقت قصير من انتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وفي الوقت الذي تحذر فيه وكالات إغاثة من تعرض سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للمجاعة.

وحث ناهض شحيبر، صاحب شركة نقل تشارك في توزيع المساعدات، سكان غزة على عدم اعتراض الشاحنات أو نهبها.

وفي سياق منفصل، قال سكان ومسعفون إن قوة إسرائيلية تعمل متخفية قتلت أحد قادة المسلحين في عملية بالجنوب مع استمرار الجيش الإسرائيلي في هجومه البري الجديد ضد مسلحين تقودهم حماس في القطاع.

وأوضح المسعفون أن أحمد سرحان القيادي في لجان المقاومة الشعبية، وهي جماعة متشددة متحالفة مع حماس، قُتل في العملية التي نفذتها القوات التي دخلت إلى قلب مدينة خان يونس متخفين كنازحين.

وأضاف السكان أن سرحان اشتبك مع القوة قبل مقتله وأن الإسرائيليين احتجزوا زوجته وأطفاله قبل أن ينسحبوا في حافلة باتجاه الحدود الشرقية لغزة تحت غطاء من نيران الطائرات.

وقال الشاهد محمد سرحان “كما ترون، دخلوا وفتحوا فتحة في الجدار ودخلوا المنزل وأعدموا الأب وأخذوا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما ووالدته وغادروا”.

* تصعيد الحملة العسكرية

قال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن أكثر من 500 شخص قُتلوا في هجمات خلال الأيام الثمانية الماضية مع تصعيد إسرائيل لحملتها العسكرية.

وأعلنت إسرائيل عن إدخال مساعدات بعد أن قالت مصادر من الجانبين إنه لم يحرز تقدم في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في قطر.

وقال نتنياهو إن المناقشات تطرقت إلى هدنة وصفقة لإطلاق سراح رهائن بالإضافة إلى اقتراح لإنهاء الحرب مقابل نفي مقاتلي حماس خارج غزة ونزع سلاح في غزة، وهي شروط رفضتها حماس في السابق.

وألقى سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج باللوم على إسرائيل في عدم إحراز تقدم في محادثات الدوحة، وقال إن تصعيد هجومها سيعرض حياة الرهائن للخطر.

وقال أبو زهري لرويترز “عمليات عربات جدعون هي حكم بالإعدام على من تبقى من الأسرى الاسرائيليين، والاستمرار في هذه العملية يعني أن نتنياهو يهدف إلى التخلص من الأسرى وليس استعادتهم”.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من الرهائن في الغارات الجوية الإسرائيلية. واتهمت إسرائيل الحركة بإعدام رهائن محتجزين لديها.

ودمرت العمليات العسكرية البرية والجوية الإسرائيلية معظم قطاع غزة وشردت جميع سكانه تقريبا وتقول السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 53 ألف شخص كثير منهم من المدنيين قُتلوا.

واندلعت الحرب بعد أن هاجم مسلحون تقودهم حماس بلدات إسرائيلية بالقرب من حدود غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين واحتجاز 251 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.