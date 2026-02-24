مقتل 4 إثر سقوط مروحية عسكرية إيرانية على سوق بإقليم أصفهان
دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإيراني سقطت على سوق بإقليم أصفهان بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده وتاجرين اثنين.
وأضافت أن سقوط الطائرة تسبب في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده.
ويقول الخبراء إن إيران لديها سجل ضعيف في مجال السلامة الجوية، وسط تكرار حوادث التحطم. وتتعلق كثير من الحوادث بطائرات جرى شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979 ولا تتوافر لها قطع غيار أصلية للصيانة.
وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف-4 أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو النظامي الإيراني في إقليم همدان بغرب البلاد، مما أسفر عن مقتل طيار واحد أثناء رحلة تدريبية.
