مقتل 4 وإصابة 27 في حريق في سنترال رمسيس بوسط القاهرة

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قتل أربعة أشخاص وأصيب 27 إثر حريق كبير اندلع في مركز اتصالات سنترال رمسيس في وسط العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل 27 مصابا لتلقي الرعاية الصحية في المستشفيات، “كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثامين من موقع الحادث”.

اشتعل الحريق في مركز اتصالات “سنترال رمسيس” التاريخي بوسط القاهرة مساء الاثنين متسببا في انقطاع كبير في خدمات الهاتف والإنترنت وباضطرابات في حركة الملاحة الجوية، بحسب ما أعلنت السلطات.

وما زالت الاتصالات في مصر تشهد اضطرابا بينما أعلنت البورصة تعليق التداول الثلاثاء “في ضوء المستجدات الأخيرة التي أثرت على بيئة العمل بالسوق”.

وأوضحت البورصة في بيان أن قرار التعليق “يأتي انطلاقا من حرصها على مصالح كافة الأطراف العاملة بالسوق، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين” على أن يتم استئناف العمل “فور التأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية واستقرار بيئة التداول”.

وأكدت وزارة الطيران المدني الثلاثاء “إقلاع جميع الرحلات الجوية التى تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية” بعد أن شهدت حركة الملاحة “تأخيرات محدودة” بسبب الحريق.

اندلع الحريق في الطابق السابع من السنترال وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من الطوابق العليا للمبنى وقد أمكن رؤيته من على بُعد كيلومترات عدة.

وتم احتواء الحريق بعد ساعات من اندلاعه فيما أعلن محافظ القاهرة أنه تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لعدة ساعات.

ويؤدّي سنترال رمسيس دورا محوريا في البنى التحتية للإنترنت والهاتف في مصر.

لم/ص ك