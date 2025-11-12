مكتب الرئيس الإسرائيلي: ترامب طلب في رسالة العفو عن نتنياهو

(رويترز) – قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الأربعاء إن هرتسوج تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها منه النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو محاكمة فساد منذ فترة طويلة، وطلب ترامب مرارا العفو عن حليفه المقرب في حين ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه.

وورد في الرسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، أعتقد أن هذه ’القضية’ المرفوعة ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”.

وأضاف المكتب أن أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي يجب أن يقدم طلبا رسميا وفقا للإجراءات المعمول بها.

وحث ترامب هرتسوج خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس.

ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار).

ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوج بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطيا.

(إعداد أيمن سعد مسلم وأحمد هشام ومحمد علي فرج للنشرة العربية)