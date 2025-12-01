مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترامب دعا نتنياهو إلى لقاء في البيت الأبيض

تل أبيب أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء إلى لقاء في البيت الأبيض “في المستقبل القريب”، وذلك بعد وقت قصير من كتابة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن على إسرائيل مواصلة حوار قوي وحقيقي مع سوريا.

وستكون الزيارة إلى البيت الأبيض هي الخامسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني. ويظهر الزعيمان في العلن وجود علاقة وثيقة بينهما، على الرغم من أن مصادر أمريكية وإسرائيلية قالت إن ترامب عبر في بعض الأحيان عن إحباطه من نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو إن الزعيمين ناقشا نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجعل قطاع غزة منزوع السلاح. وأعلن ترامب في سبتمبر أيلول خطة لإنهاء الحرب على غزة، وما زال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قائما منذ أكتوبر تشرين الأول.

* ترامب يدعو للحوار بين إسرائيل وسوريا

قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت سابق اليوم “من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة تنعم بالازدهار”.

وأضاف ترامب، الذي تسعى إدارته إلى التوسط في اتفاقية عدم اعتداء بين الدولتين، “ستتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معا”.

ولا تعترف سوريا رسميا بإسرائيل التي تحتل المزيد من الأراضي السورية منذ ديسمبر 2024. فهي تحتل هضبة الجولان السورية منذ عام 1967 وضمتها لاحقا، في خطوة تعترف بها الولايات المتحدة ولكن ليس معظم الدول الأخرى.

ويدعم ترامب الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع في حين عبرت إسرائيل عن عدائها له بسبب صلاته السابقة بجماعات إسلامية متشددة وتضغط على واشنطن لإبقاء سوريا ضعيفة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن غارة إسرائيلية في جنوب سوريا يوم الجمعة أودت بحياة 13 سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف جماعة إسلامية لبنانية متشددة هناك.

وجاءت المكالمة الهاتفية مع ترامب بعد يوم واحد من طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي العفو عنه في محاكمته في قضية فساد طال أمدها.

وسبق أن عبر ترامب علنا عن دعمه للعفو عن نتنياهو وبعث برسالة الشهر الماضي يحث فيها الرئيس إسحق هرتسوج على النظر في الأمر.

ولم يتطرق بيان مكتب رئيس الوزراء عن المكالمة إلى مسألة العفو. ويعارض ساسة إسرائيليون هذا الطلب، ويطالبون نتنياهو بالاستقالة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي وألكسندر كورنويل – إعداد دعاء محمد ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)