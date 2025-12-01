The Swiss voice in the world since 1935
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أجري مكالمة هاتفية مع ترامب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف اليوم الاثنين، وذلك بعد وقت قصير من كتابة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن على إسرائيل مواصلة الحوار مع سوريا.

وقال مكتب نتنياهو إنهما ناقشا نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجعل قطاع غزة منزوع السلاح، وبحثا أيضا إقامة إسرائيل علاقات مع الدول التي لا تعترف بها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ترامب دعا نتنياهو إلى لقاء في البيت الأبيض “في المستقبل القريب”، دون تحديد موعد لذلك اللقاء.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي وألكسندر كورنويل – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

