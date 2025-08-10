منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل بعد انهيار أوقع قتلى

يستأنف أكبر منجم للنحاس تحت الأرض في العالم عملياته الأحد بعد توقفه منذ أكثر من اسبوع بسبب انهيار أوقع قتلى.

وطلبت وزارة التعدين التشيلية من “إل تينيينتي” وقف نشاطه في الأول من آب/أغسطس للسماح لفرق الإنقاذ بالبحث عن خمسة عمال محاصرين عقب “حدث زلزالي” تسبب بانهيار نفق قبل يوم.

وعثر على الخمسة قتلى.

ولا يزال التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان سبب الاهتزاز زلزالا أم أعمال حفر.

وأفادت الشركة المشغّلة “كوديلكو” باستئناف العمليات الطبيعية الأحد.

وتشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم، وتوفر ما يقرب من ربع الإمدادات العالمية مع حوالى 5,3 مليون طن متري في عام 2024.

وساهم منجم “إل تينيينتي” بـ 356 ألف طن متري، أي نحو سبعة بالمئة من إجمالي إنتاج البلاد من النحاس.

ويُعد هذا المعدن أساسيا في صناعة الأسلاك والمحركات وتقنيات الطاقة المتجددة.

ويعتبر قطاع التعدين في تشيلي بين الأكثر أمانا في العالم، مع معدل وفيات بلغ 0,02 بالمئة في 2024، وفقا لهيئة الجيولوجيا والتعدين الوطنية التشيلية.

