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منظمة: أكثر من 30 مهاجرا عالقون على منصة نفط قبالة سواحل تونس

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روما (رويترز) – قالت منظمة سي ووتش الخيرية يوم الاثنين إن أكثر من 30 مهاجرا بينهم طفلان عالقون منذ ثلاثة أيام على منصة نفط قبالة سواحل تونس وفي حاجة ماسة إلى المساعدة.

وذكرت المنظمة في بيان أن طائرة استطلاع تابعة لها رصدت المهاجرين على منصة النفط ميسكار يوم السبت، وكان هناك قارب مطاطي فارغ يطفو بالقرب منها.

وقالت المنظمة “تأكدنا لاحقا من أن المهاجرين شوهدوا متجمعين تحت بطانيات على سطح المنصة محاولين الاحتماء من الرياح والأمواج”.

وقالت ألارم فون، وهي جماعة تقدم المساعدة للمهاجرين عبر البحر، على منصة إكس إنها تحدثت إلى المهاجرين يوم الأحد وأُبلغت بوفاة أحدهم ومعاناة آخرين من المرض.

وأضافت أن المهاجرين “لم يأكلوا منذ أيام” وأنهم سافروا من ليبيا. وحثت المنظمة السلطات الأوروبية على التحرك بسرعة لإنقاذهم.

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