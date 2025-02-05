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منظمة التحرير الفلسطينية ترفض كل دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة

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دبي (رويترز) – قال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ يوم الأربعاء إن المنظمة ترفض كل دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الممكن إعادة توطين سكان قطاع غزة في دول مجاورة.

وتابع الشيخ يقول في منشور على منصة إكس “القيادة الفلسطينية تؤكد على موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام”.

وأضاف أن “القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه. هنا ولدنا، وهنا عشنا، وهنا سنبقى. ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية