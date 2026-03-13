منظمة غير حكومية: أوامر إجلاء إسرائيلية تطال 14% من أراضي لبنان

جنيف 13 مارس آذار (رويترز) – قالت منظمة إغاثة اليوم الجمعة إن أكثر من ثُمن أراضي لبنان بات خاضعا لأوامر إسرائيلية تطالب السكان بمغادرة منازلهم، في حين أفادت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأن القوات البرية الإسرائيلية تقوم بعمليات توغل وإقامة حواجز على الطرق.

تشن إسرائيل غارات يومية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل انتقاما لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني في طهران في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولقي ما يقرب من 700 شخص في لبنان حتفهم في الهجمات الإسرائيلية، ونزح أكثر من 800 ألف شخص. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلي حزب الله والقوات الإيرانية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن أوامر الإجلاء الإسرائيلية لجنوب لبنان وأجزاء من بيروت تغطي الآن نحو 1470 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 14 بالمئة من مساحة البلاد.

وقالت مورين فيليبون مديرة المجلس النرويجي للاجئين في لبنان “توسعت أوامر الإجلاء الجماعي الإسرائيلية لتشمل مساحات جغرافية واسعة، غالبا ما تتطلب الانتقال الفوري، مما يخلق حالة من الذعر والخوف في المجتمعات المحلية خشية أن تكون الضربات وشيكة، حتى عندما لا تكون كذلك”.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أوامر الإجلاء الإسرائيلية واسعة النطاق تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالقانون الدولي.

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن مكتبه في مدينة صور، جنوب لبنان، تعرض لأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. ونفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على المدينة منذ الثاني من مارس آذار، بما في ذلك غارة يوم الثلاثاء على ما وصفه بمركز قيادة لحزب الله في المنطقة.

وقال ماتيو لوتشيانو من المنظمة الدولية للهجرة في مؤتمر صحفي في جنيف إنه جرى إنشاء نحو 600 ملجأ في مناطق مختلفة من البلاد، ومعظمها شبه ممتلئ. وأضاف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات تواجه ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في المؤتمر الصحفي نفسه إن عملياتها كانت محدودة بسبب الأعمال العدائية المستمرة التي أسفرت عن إصابة جنديين قبل أسبوع. ومع ذلك، لاحظت قواتها توغلات للقوات الإسرائيلية، قائلة إنها توغلت حتى سبعة كيلومترات داخل لبنان وأقامت حواجز على الطرق لتقييد الوصول.

وقالت كانديس أرديل المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر مكالمة فيديو من لبنان “يساورنا قلق بالغ من أن تتدهور الأوضاع أكثر”.

