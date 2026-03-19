من بيروت إلى دبي ومن المنامة إلى القدس الشرقية … صواريخ وغارات وصفارات إنذار تبدّد فرحة عيد الفطر

afp_tickers

7دقائق

يحلّ عيد الفطر ثقيلا هذا العام على عزيزة أحمد، بعدما منعتها الحرب المستمرة بين حزب الله واسرائيل من الإعداد لطقوس الاحتفال المعتادة، في مشهد يتكرر في العديد من دول المنطقة على وقع الحرب في الشرق الأوسط.

من بيروت الى دبي، ومن المنامة الى القدس الشرقية، ينتهي شهر الصوم الذي أحياه ملايين المسلمين في المنطقة، على وقع الغارات أو صفارات الإنذار، فيما تغيب الاحتفالات والتجمعات المعتادة في الهواء الطلق، حفاظا على السلامة العامة.

من شقّتها المتواضعة في محلة عائشة بكار في قلب بيروت، حيث تقطن مع زوجها وأولادهما الثلاثة، وتستضيف عددا من اقاربها النازحين، تقول عزيزة (49 عاما) لوكالة فرانس برس “فرحة العيد غائبة” هذا العام.

وتضيف “ربما يختلف الوضع بالنسبة للأثرياء.. لكن نحن لا نملك مالا ولا يستطيع النازحون العودة الى منازلهم” للاحتفال.

أمام المبنى الواقع في حي شعبي مكتظ، تبيع أحمد في كشك صغير حلويات تعدها مع أفراد عائلتها، لمساعدة زوجها الذي يعمل في غسيل السيارات، على توفير دخل إضافي.

وتقول لوكالة فرانس برس “لن نأكل شيئا منها، كلها مخصصة للبيع”.

وحوّلت العائلة مدخل المبنى المظلم الذي يقطن افرادها في أحد شققه الى مطبخ متواضع تتدلى أسلاك الكهرباء من السقف. تعمل أحمد مع شقيقها وزوجته على اعداد حلوى عربية محشوة بالقشطة ومزينة بالفستق الحلبي، قبل إدخالها في الفرن وإضافة القطر فوقها.

قرب العائلة، تلهو ياسمين (11 عاما)، ابنة شقيق أحمد، بينما تزين شعرها بشريط زهري. وتقول لفرانس برس “لن نخرج للهو، الجميع خائفون واسرائيل تقصف، لذلك سنلازم المنزل”، بخلاف السنوات الماضية التي اعتادت فيها على الخروج وارتداء ثياب جديدة.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في أول أيام الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وتردّ اسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

– السلامة أولوية –

في دول الخليج، يمتزج القلق بالاستياء منذ بدء طهران شنّ ضربات، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي عليها بدءا من 27 شباط/فبراير. وتستهدف ضربات بمسيرات وصواريخ قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومبان سكنية.

وأسفرت تلك الضربات عن مقتل 28 شخصا على الاقل. وتطلب السلطات في دول عدة من السكان الاحتماء في منازلهم خلال الضربات.

في الكويت، منعت السلطات منذ أسبوع إقامة أعراس وحفلات ومسرحيات في فترة عيد الفطر حتى إشعار آخر، “كإجراء احترازي” للحد من التجمعات الكبيرة.

ويشعر أشرف أمين (38 عاما)، وهو مهندس أردني يعمل في الكويت، بأن طعم العيد هذا العام “سيكون مختلفا، بما أن أماكن الاحتفالات والألعاب الخارجية والتجمعات ستكون مغلقة أمام الأطفال ما يجعل عبء توفير فرحة العيد على الأهالي أكبر وأكثر تكلفة”.

وتقدم المتاجر عروضا واسعة على الملابس والأحذية لجذب الزبائن.

ويقول علي إبراهيم (41 عاما)، وهو محاسب مصري يعمل في الكويت، “الشعور بالعيد ليس حاضرا، في ظل الأوضاع المتوترة التي تمر بها البلاد”.

وفي قطر، علقت السلطات الفعاليات العامة والتجمعات والأنشطة الترفيهية في الفنادق والمواقع السياحية حتى إشعار آخر حفاظا على السلامة العامة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، “عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مصليات العيد والأماكن المكشوفة، واقتصار إقامتها داخل المساجد فقط”.

وتقول العاملة الهندية جوهي ياسمين خان (53 عاما) المقيمة في دبي منذ ثلاثة عقود، لفرانس برس “لا يبدو مناسبا هذا العام إقامة احتفال كبير بالعيد” بعدما اعتاد افراد عائلتها المقيمين في إمارات عدة الاجتماع معا في دبي للاحتفال.

وتوضح “نظرا للوضع الراهن، يختار كثر منا الاحتفال في منازلهم وسط جو عائلي دافئ، مع إعطاء الأولوية للسلامة والطمأنينة”، مضيفة “ينصب تركيزنا هذا العام على التأمل والامتنان والتعاضد عوضا عن الاحتفالات” الصاخبة.

– “غصّة” –

في البحرين، حيث يعيش السكان على ايقاع صفارات الإنذار، يؤكد سكان لفرانس برس عزمهم الاحتفال بالعيد رغم الظروف السائدة.

داخل صالون تجميل في المنامة، تنتظر سارة (5 سنوات) أن يحين دورها لرسم الحنة على كفها ابتهاجا بقدوم العيد، في مشهد تقليدي مألوف في المجتمع البحريني خلال الأعياد والأفراح.

وتقول مريم عبدالله، والدة الطفلة، “لم تمنعنا المتغيرات الحاصلة من شراء مستلزمات العيد والتجهيز له كما اعتدنا سابقا”.

وتبدو واثقة بأن “هذا الظرف سيمر بالتأكيد ولن يحول بيننا وبين الاستمتاع بأجواء العيد، وإن اقتصر الأمر على زيارة الأهل في المنزل”.

وقررت حصة أحمد، موظفة في الثلاثينات، أن تخرج مع صديقتها من أجل التسوق للعيد.

وتقول لفرانس برس “اشترينا الملابس والأكسسوارات وسنتحضر للاحتفال بالعيد مع الأهل والأقارب والأصدقاء”.

وفي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967، ثم ضمّتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، يحل عيد الفطر ثقيلا مع إغلاق الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، الى جانب مواقع دينية أخرى منذ بدء الحرب على إيران. وتغيب زينة رمضان وفوانيسه عن الطريق المؤدي الى المسجد.

ويقول إيهاب (30 عاما)، بعدما كان ضمن مئات أدوا صلاة تراويح ليلة القدر قرب باب الساهرة المؤدي إلى البلدة القديمة، “هناك غصّة في القلب من حرماننا من المسجد الأقصى”.

بورز-سل/لار/ب ق