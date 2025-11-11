موت وجثث وشقاء على طريق سكان الفاشر الفارّين الى تشاد

afp_tickers

7دقائق

فقد السوداني منير عبد الرحمن والده المنتسب الى الجيش، والذي كان يُعالج في مستشفى بالفاشر، خلال الرحلة المضنية لبلوغ تشاد، حيث بدأت طلائع الفارّين تصل بعد نحو أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة الواقعة في إقليم دارفور.

فرّ عبد الرحمن من الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، مع هجوم قوات الدعم عليها بعد محاصرتها لأكثر من عام. ووصل بعد 11 يوما الى مخيم تينيه في إقليم وادي فيرا في تشاد المجاورة، حيث التقته وكالة فرانس برس.

ويروي الفتى البالغ 16 عاما بتأثر بالغ كيف اقتحم عناصر الدعم السريع المستشفى السعودي حيث كان يرقد والده للعلاج من إصابة تعرض لها أثناء المعارك قبل أيام قليلة.

ويقول إن المسلحين “نادوا سبعة ممرضين الى غرفة. سمعنا صوت إطلاق رصاص، ورأينا الدم يسيل أسفل الباب”.

على منصات التواصل الاجتماعي، انتشر فيديو يُرجح أن يكون لعملية القتل هذه، التقطه عناصر من الدعم السريع، كما الكثير من المقاطع المصوّرة التي وزّعوها بعد دخولهم المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات بالكامل.

وأفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان إبان سقوط الفاشر في 26 تشرين الأول/أكتوبر. ووصفت شهادات عدة، مدعومة بمقاطع مصورة نشرتها قوات الدعم على منصات التواصل، فظائع في المدينة التي كانت آخر معقل رئيسي للجيش في دارفور.

سارع عبد الرحمن، مثل عشرات الآلاف من سكان الفاشر، الى الفرار. ولقي والده حتفه بعد أيام على الطريق الى تشاد.

وبعد نحو أسبوعين على سقوط الفاشر، بدأت أولى دفعات الفارّين تصل الى مخيم تينيه الموقت في تشاد، بعد السير لأكثر من 300 كيلومتر في ظروف صعبة.

– دماء تسيل –

ويُجمع اللاجئون الذين تحدثت إليهم فرانس برس، على أن القصف على الفاشر اشتد اعتبارا من 24 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يقتحمها عناصر الدعم السريع.

واضطر كثيرون من السكان لتمضية أيام في ملاجئ من دون مؤن أو غذاء كافٍ.

ويقول حامد سليمان شوغار إن القوت الوحيد كان “قشور الفول السوداني”، الى حين الفرار في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

ويروي الرجل البالغ 53 عاما انه “في كل مرة كنت أخرج فيها لتنشق الهواء، كنت أرى جثثاً إضافية في الشارع، تعود غالبا لسكان أعرفهم من الحي”.

استغل شوغار المصاب بإعاقة “بسبب مليشيات الجنجويد في العام 2011″، هدوءا نسبيا ذات ليلة للفرار من الفاشر، ونقل على عربة شقت طريقها بين الركام والجثث في المدينة، من دون إنارة وبأقل مقدار من الجلبة لعدم لفت انتباه عناصر الدعم السريع.

وبينما كانت مصابيح العربات التابعة لهؤلاء تخرق عتمة الليل، سارع محمد أحمد عبد الكريم وزوجته وأولادهما الستة للاحتماء في منزلهم، وذلك بعد يومين على فقدان العائلة الطفل السابع جراء قصف بطائرة مسيّرة.

ويقول عبد الكريم (53 عاما) الذي يخفي خلف نظارتيه السوداوين عينا يسرى فقدها قبل أشهر جراء القصف “رأينا أكثر من عشر جثث، كلها لمدنيين، وكان دمها يسيل”.

– خندق الجثث –

كانت منى محمد عمر (42 عاما) تهرب مع أطفالها الثلاثة، عندما سقطت قذيفة على مقربة من المجموعة.

وتقول باكية “عندما استدرت رأيت جثة عمتي وقد استحالت أشلاء. غطيناها بمئزر وواصلنا… مشينا من دون أن ننظر الى الخلف مطلقا”.

لدى بلوغه جنوب الفاشر عند الخندق الذي يطوّق المدينة، شاهد حامد سليمان شوغار جثثا متراكمة “كانت تملأ نصف الخندق البالغ عرضه مترين وعمقه ثلاثة أمتار”. الا أن تقدير عددها، أكان بالعشرات أم المئات، كان يستحيل خلال الليل، خصوصا وأن الخندق يمتد على مد البصر.

أما سميرة عبدالله بشير (29 عاما)، فاضطرت للنزول في الخندق ذاته حتى تواصل طريقها، وهي تحمل ابنتها البالغة عامين، ومعها طفلاها الآخران البالغان سبعة أعوام و11 عاما.

وتوضح “كان علينا تجنب الجثث لئلا ندوس عليها”.

– المغادرة لا تنهي المعاناة –

لا تنتهي معاناة الفارّين بمجرد مغادرتهم المدينة، فخارج حدودها تبدأ محنة جديدة. فعند كل نقطة تفتيش على الطريقين الرئيسيين اللذين يسمحان بتركها، تتحدث شهادات الهاربين عن أعمال عنف واغتصاب وسرقة.

وأفاد شهود بأنه توجب عليهم دفع مبالغ مالية عند نقاط التفتيش، راوحت بين 500 ألف ومليون ليرة سودانية عند كل منها (ما بين 700 و1400 يورو).

وتحدث آخرون عن أن عناصر الدعم السريع يستهدفون مجموعات محددة. ويوضح شاهد وصل لتوّه الى تينيه “يقولون أنتم سود، عبيد… وضعوا بعض الرجال جانبا وجرّدوهم من ملابسهم وأطلقوا النار عليهم عشوائيا”.

وفي حين يصعب تحديد عدد السودانيين الذين وصلوا الى تشاد حاليا، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عددهم سيصل الى “90 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

ويشير أميني رحمني المسؤول عن برنامج منظمة “أطباء بلا حدود” في تينيه، الى “عمليات نقل (أشخاص) جارية للمساعدة في تخفيف الازدحام في مخيم تينيه الموقت واستقبال لاجئين جدد”.

وأشار الى أن أعداد الوافدين “ما زالت تزداد بشكل طفيف، لكننا مستعدون لتكثيف استجابتنا وتعزيز فرقنا”.

وعلى الجانب السوداني، وبعدما انسحبت من شمال دافور عقب هجمات بالمسيّرات على المرافق الطبية خلال الأسبوعين الماضيين، تخطط “أطباء بلا حدود” لإعادة نشر فرقها في الأيام المقبلة.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص، وتسببت بأزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

جبو/كام/دص