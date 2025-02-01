موسكو تعلن إحراز تقدّم و11 قتيلا بضربات في أوكرانيا

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أعلن الجيش الروسي السبت أنّه سيطر على قرية أوكرانية بالقرب من مدينة توريتسك، وسط المعارك الدائرة في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، فيما أسفرت ضربات روسية خلال الليل عن مقتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا.

ويواجه الجيش الأوكراني صعوبات كبيرة في دونيتسك، حيث تحرز القوات الروسية تقدّما، رغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي مُنيت بها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ وحدات تابعة لـ”المجموعة المركزية” سيطرت على بلدة كريمسكي (كريمسكوي باللغة الروسية) الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية لتوريتسك.

والثلاثاء، أفادت قوات خورتيتسيا الأوكرانية التي تقاتل في المنطقة، بأن “قتالا عنيفا” يدور في منطقتي توريتسك وتشاسيف يار.

وأشارت مجموعة المحللين الأوكرانيين “ديبستايت” (DeepState) إلى أنّ القوات الروسية موجودة في وسط هاتين المدينتين المتنازع عليهما منذ أشهر.

في الأثناء، تُحرز القوات الروسية تقدّما أيضا في منطقة خاركيف (شمال شرق)، كما تقترب من مدينة كوبيانسك التي لها أهمية استراتيجية.

وبينما يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع في شباط/فبراير، تتزايد احتمالات إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف، في وقت يُنظر إلى عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على أنّها نقطة تحوّل محتملة في الحرب.

وكان الرئيس الأميركي انتقد المَبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا، ولكنه تبنّى أيضا نبرة صارمة تجاه موسكو التي هدّدها بعقوبات إضافية في الأسابيع الأخيرة.

– “الإرهاب الروسي” –

بموازاة ذلك، أدّت عمليات قصف خلال الليل إلى مقتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام “خلال الليلة الماضية، هاجمت روسيا مدننا بمختلف أنواع الأسلحة: صواريخ، مسيّرات، قنابل جوية”.

وأضاف أنّ “كلاّ من هذه الهجمات الإرهابية يُظهر أنّنا بحاجة إلى المساعدة للدفاع عن أنفسنا في مواجهة الإرهاب الروسي”، داعيا “شركاء” كييف إلى التحرّك.

وأشار زيلينسكي إلى أضرار في ست مناطق، هي زابوريجيا وأوديسا وسومي وخاركيف وخميلنيتسكي وكييف.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية ظهرا بأن موسكو أطلقت 42 صاروخا و123 طائرة مسيّرة على البلاد، لافتة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ من دون تحديد عددها.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 56 طائرة مسيرة معادية، وأن 61 أخرى لم تصل إلى أهدافها.

من جانبها، أعلنت الإدارة العسكرية في المنطقة أنّ “ضربة صاروخية على مبنى سكني” في مدينة بولتافا (وسط) أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح من بينهم ثلاثة أطفال، بحسب حصيلة محدثة.

ونشرت لقطات تُظهر عناصر إطفاء يبحثون بين ركام المبنى بينما الدخان لا يزال يتصاعد من المكان.

في خاركيف كبرى مدن شمال شرق أوكرانيا، أسفر تحطم طائرة روسية بدون طيار فوق مبنى سكني بعدما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي، عن مقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام.

كذلك، قُتل ثلاثة عناصر شرطة في ضربة جوية روسية على إيوناكيفسكا الواقعة قرب الحدود الروسية في منطقة سومي (شمال شرق)، وفقا للإدارة العسكرية الإقليمية.

وفي منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أدت ضربات روسية إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة بجروح، حسبما أفادت الشرطة السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّها استهدفت خلال الليل بنى تحتية للغاز والطاقة “تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري” في أوكرانيا.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تنفيذ كييف ليل الثلاثاء الأربعاء إحدى أكبر هجماتها بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية، ما أدى إلى مقتل طفل ووالدته واندلاع حريق في إحدى المصافي.

– مقتل جندي أوكراني –

ويواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى جنود ومعدّات، صعوبة في تجنيد مزيد من العناصر خصوصا بسبب إحجام السكان المنهكين بعد ثلاثة أعوام من القتال.

والسبت، قُتل جندي في مدينة بيرياتين في منطقة بالتوفا، بينما كان يرافق مجموعة من الرجال الذين تمّ تجنيدهم، حسبما أفادت خدمات التجنيد العسكري المحلية.

وقال المصدر ذاته إنّ الجندي تعرّض لهجوم في محطّة وقود من رجل ملثم أطلق عليه النار من بندقية صيد قبل أن يلوذ بالفرار مع أحد المجنّدين، مضيفا أنّه تمّ القبض على الرجلَين في وقت لاحق.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني السبت أنه أوقف امرأة يشتبه في أنها تخطّط لشن هجوم بقنابل في وسط كييف، لصالح موسكو.

كذلك أعلن جهاز الأمن الأوكراني توقيف خمسة أشخاص متهمين بقيادة مجموعة “جبهة عمال أوكرانيا” التي تنشر تحت غطاء “الأفكار الشيوعية الجديدة روايات الكرملين” وتعارض التعبئة.

بور-غمو-ركو/ناش-س ح/ب ق