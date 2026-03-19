ميرتس: نرحب بإشارات ترامب إلى الاستعداد لإنهاء القتال في إيران

فرانكفورت 19 مارس آذار (رويترز) – رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس بما قال إنها إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن العمليات القتالية في إيران يمكن أن تنتهي، مما قد يتيح لأوروبا المساهمة في إرساء دعائم السلام في الشرق الأوسط.

وقال لصحفيين قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل “أعبر عن بالغ امتناني للرئيس الأمريكي الذي بعث بإشارة الليلة الماضية مفادها أنه مستعد لإنهاء القتال”.

وذكر ترامب أن إسرائيل “بدافع الغضب” شنت “هجوما عنيفا” على حقل غاز إيراني كبير، في تصعيد كبير للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، لكنه استبعد أن تشن إسرائيل هجمات أخرى مماثلة إلا إذا ردت إيران.

وأكد ميرتس مجددا على استعداد أوروبا للمساعدة في إرساء دعائم السلام في الشرق الأوسط بمجرد أن تتوقف العمليات القتالية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

