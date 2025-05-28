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ميلوني تستقبل ماكرون الثلاثاء في روما

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تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما بعد ظهر الثلاثاء، بحسب جدول الأعمال الذي نشره مكتبها.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثاء 3 حزيران/يونيو الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) بحسب جدول الأعمال الذي لم يقدم تفاصيل عن فحوى المباحثات بين المسؤولين.

ومعروف أن العلاقات متوترة بين ميلوني التي تتبنى مواقف محافظة ومؤيدة لدونالد ترامب، وماكرون المؤيد بشدة لأوروبا.

ففي حين يعتمد ماكرون على الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرب التجارية التي شنها ترامب، تطرح ميلوني نفسها بانها “صلة الوصل” بين البيت الأبيض وبروكسل، وتحرص على عدم انتقاد الرئيس الأميركي.

قبل لقاء ماكرون، من المقرر أن تلتقي ميلوني رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي أظهر قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في التاسع من أيار/مايو رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي الذي نصحه بعدم زيارة موسكو.

وأكدت ميلوني دعمها الثابت لأوكرانيا منذ توليها منصبها عام 2022.

غلر/ليل/ب ق

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