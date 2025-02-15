نائب الرئيس الإماراتي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

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استقبل نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لروسيا الاتحادية دينيس مانتوروف، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ اللقاء جرى في قصر الوطن بأبوظبي وأنّ المسؤوليّن بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين”.

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