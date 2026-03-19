نائب برلماني: إيران تبحث فرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز

دبي 19 مارس آذار (رويترز) – قال نائب برلماني اليوم الخميس إن إيران تدرس مقترحا لفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، في محاولة محتملة لاستغلال نفوذ طهران الجديد على هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز المسال العالميين.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عرقلت طهران حركة الملاحة البحرية عبر المضيق للسفن التي تزعم ارتباطها بخصومها والدول المتحالفة معهم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب قوله إن البرلمان يدرس مشروع قانون يُلزم الدول التي تستخدم المضيق للشحن ونقل الطاقة والإمدادات الغذائية بدفع رسوم وضرائب لإيران.

وقال محمد مخبر مستشار الزعيم الأعلى الإيراني إن “نظاما جديدا لمضيق هرمز” سينفذ بعد النهاية المحتملة للحرب، بما يسمح لطهران بفرض قيود بحرية على الدول التي فرضت عليها عقوبات.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مخبر قوله اليوم الخميس”باستخدام الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، يمكننا فرض عقوبات على الغرب ومنع سفنه من المرور عبر هذا الممر المائي”.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

