ناسا تخصص 20 مليار دولار لبناء قاعدة قمرية وتعلّق خطط إنشاء محطتها المدارية

أعلن رئيس “ناسا” الثلاثاء أن وكالة الفضاء الأميركية ستستثمر 20 مليار دولار لتطوير قاعدة على سطح القمر، مع تعليق خططها لإنشاء محطتها المدارية القمرية المعروفة باسم “غايتواي”.

وقال جاريد إيزاكمان في بيان أدلى به خلال فعالية استمرت ليوم كامل في مقر وكالة ناسا بواشنطن “تعتزم الوكالة إيقاف مشروع غايتواي بشكله الحالي، والتركيز بدلا من ذلك على البنية التحتية التي تُمكّن من استدامة العمليات على سطح القمر”.

وأضاف “على الرغم من التحديات التي تعترض عمل بعض المعدات الحالية، ستعيد الوكالة توظيف المعدات المناسبة وستستفيد من التزامات الشركاء الدوليين لدعم هذه الأهداف”.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، من بين الشركاء في مشروع غايتواي.

يأتي هذا التغيير الأخير لخطط ناسا بعد تعديلات طرأت على برنامج أرتيميس الذي يهدف إلى إعادة رواد فضاء أميركيين إلى القمر، والتأسيس لوجود طويل الأمد هناك، تمهيدا لبعثات مستقبلية إلى المريخ.

وكان من المُفترض أن تكون محطة غايتواي المدارية القمرية بمثابة نقطة عبور لرواد الفضاء المتجهين إلى القمر، ومنصة للأبحاث.

لم يكن تعليق المبادرة مفاجئا، إذ انتقدها البعض باعتبارها تهديدا للموارد أو تشتيتا للانتباه عن طموحات أخرى متعلقة بالمهام إلى القمر.

وقال إيزاكمان إن ناسا تخطط حاليا لإنفاق 20 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة لبناء القاعدة القمرية عبر عشرات المهمات، “بالتعاون مع شركاء تجاريين ودوليين لوضع خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ”.

وأضاف “سيكون هناك مسار تدريجي لبناء أول قاعدة دائمة للبشرية خارج كوكب الأرض، وسنأخذ العالم معنا في هذه الرحلة”.

– أرتيميس 2 –

أعلن إيزاكمان الذي تولى قيادة ناسا أواخر العام الماضي، على نحو مفاجئ قبل أقل من شهر، إعادة هيكلة برنامج أرتيميس الذي شهد تأجيلات متكررة في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف ضمان عودة الأميركيين إلى سطح القمر بحلول عام 2028.

وأوضح إيزاكمان أن هذا الهدف لا يزال قائما، لكن وكالة الفضاء الأميركية تُجري تعديلات على برنامج رحلاتها ليشمل مهمة تجريبية قبل الهبوط النهائي على سطح القمر، وذلك لتحسين “الخبرة العملية” في عمليات الإطلاق.

جاء هذا التعديل الاستراتيجي بعد تأجيلات متكررة لمهمة أرتيميس 2 التي كان من المقرر إطلاقها في شباط/فبراير، ولكنها باتت مرتقبة حاليا في نيسان/أبريل. وتهدف المهمة إلى تحقيق أول تحليق قريب من القمر منذ أكثر من نصف قرن.

خلال ولايته الأولى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في أن تطأ أقدام الأميركيين سطح القمر مجددا.

وتواصل الصين المضي قدما في خططها لأول مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030 على أقصى تقدير.

ويعتمد الجهد الأميركي جزئيا على تقدم شركاء ناسا من القطاع الخاص.

وقد تعاقدت ناسا مع شركتي الفضاء “سبايس إكس” و”بلو أوريجين”، التابعتين للمليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس، لتطوير مركبات الهبوط القمرية المستخدمة في برنامج أرتيميس.

