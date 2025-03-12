ناشرون فرنسيون يلاحقون “ميتا” بتهمة استخدام كتاباتهم لتغذية برنامج للذكاء الاصطناعي

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أعلنت منظمات تمثل الناشرين والمؤلفين في فرنسا الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مجموعة “ميتا” الأميركية بتهمة انتهاك حقوق النشر بعد أن استخدمت كتبها لتصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ونددت هذه المنظمات في بيان “بالاستخدام الواسع النطاق للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر من دون الحصول على إذن من مؤلفيها وناشريها”.

وقد رفع الاتحاد الوطني للنشر (SNE) وجمعية الأدباء (SGDL) والاتحاد الوطني للمؤلفين والملحنين (SNAC) الأمر إلى المحكمة القضائية في باريس.

وقال رئيس اتحاد SNE فنسان مونتان في البيان “لاحظنا وجود العديد من الأعمال التي نشرها أعضاء الاتحاد الوطني للنشر في مجموعة البيانات التي تستخدمها +ميتا+”.

لتحسين النموذج اللغوي “للاما”، استخدمت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب حتى عام 2023 قاعدة بيانات تحتوي على نصوص ما يقرب من 200 ألف كتاب، بعضها باللغة الفرنسية، تحت اسم Books3 التي أنشئت في انتهاك لقانون حقوق النشر.

وأقرت “ميتا” نفسها بذلك في كانون الثاني/يناير 2024، في إجراء قانوني رفعه في الولايات المتحدة مؤلفون ظهرت كتبهم في قاعدة البيانات هذه. في هذا الإجراء، دافعت المجموعة عن نفسها من خلال تأكيد استخدامها المعقول (“fair use”) للكتب المعنية.

وقال مونتان “لا يمكن تصور إنشاء سوق الذكاء الاصطناعي على حساب القطاع الثقافي”.

ولم يُكشف عن تقديرات للأضرار حتى هذه المرحلة.

هه/جك/ب ح