نتانياهو يبدي تفاؤله بشأن هدنة في غزة رغم تواصل الخلافات مع حماس

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس الفلسطينية وإطلاق سراح رهائن في غزة، رغم الخلافات وعدم تحقيق اختراق في المحادثات حتى الآن.

في قطاع غزة المحاصر والمدمر والذي يعاني سكانه من الجوع بعد 21 شهرا من الحرب، أعلن الدفاع المدني مقتل 22 فلسطينيا، بينهم ستة أطفال، في القصف الإسرائيلي اليومي.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة واسعة النطاق خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في كارثة إنسانية.

وقال بنيامين نتانياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية “نتحدث عن وقف لإطلاق نار لمدة 60 يوما، يعاد فيه نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى إلى إسرائيل… نعم، أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إليه”.

قبل ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي إن “إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل رهائن ووقف لإطلاق النار. أعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك. إذا تم التوصل إلى هدنة موقتة، فسنتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”.

وكان نتانياهو قد شدد في وقت سابق على ضرورة تحقيق أهداف الحرب وهي “الإفراج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، والقضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحماس”.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وأكد عزم بلاده الاحتفاظ “إلى الأبد” بالسيطرة على الأمن في غزة التي تولت حماس حكمها عام 2007.

وتصر الحركة الفلسطينية على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وضمانات بوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف توزيع المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها.

– “لا اختراق” –

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مساء الأحد في الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تسفر عن اختراق حتى الآن.

ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الثلاثاء عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين “بحلول نهاية الأسبوع” يشمل هدنة لستين يوما والإفراج على رهائن، لكن قطر قالت إن النقاشات “تحتاج إلى وقت”.

تنص مسودة الاتفاق بحسب ويتكوف على تسليم 10 رهائن أحياء وجثث تسعة آخرين.

واتهم مصدران فلسطينيان مطلعان على المحادثات الأربعاء إسرائيل بعرقلة مفاوضات الدوحة.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد الإسرائيلي يرفض “قبول التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى غزة” وسحب جنوده من القطاع.

وألقى المصدر الفلسطيني الثاني باللوم على “سياسة نتانياهو في العرقلة”، مضيفا “كان هناك تبادل لوجهات النظر ولكن لم يحدث أي اختراق”.

وكانت جولات تفاوض سابقة قد تعثرت، وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بفشلها.

غير أن دونالد ترامب ضغط على نتانياهو الثلاثاء، قائلا إن ما يجري في غزة “مأساة، وهو يريد حلّها، وأنا أريد حلّها، وأعتقد أنّ الطرف الآخر يريد ذلك”.

– “زلزال” –

في الأثناء، يستمر القصف الإسرائيلي في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا في شكل متكرر تحت الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقتل 22 فلسطينيا على الأقل الاربعاء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، بينهم عشرة في مخيم الشاطئ (شمال)، ستة منهم أطفال، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وقال زهير جودة (40 عاما) إن “الانفجار كان ضخما كزلزال، دمر المنزل وعددا من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال” وتابع “ما رأيته مجزرة فظيعة، غالبية الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم، لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم”.

في جنوب القطاع، تم نقل عدد من الأطفال المصابين إلى مستشفى ناصر، إثر قصف على خيام النازحين في المواصي.

وقالت أم أحمد في المواصي “نحن متعبون للغاية. يتحدثون يوميا عن وقف إطلاق النار، لكن المجازر مستمرة”.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه يتحقق من المعلومات التي قدمها بصل.

نظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على وسائل الإعلام في غزة والصعوبات في التنقل داخل القطاع، فإن وكالة فرانس برس غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من تصريحات مختلف الأطراف.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا في الدولة العبرية معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57680 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في القصف والعمليات الاسرائيلية المدمرة، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

لمى-ح س/ب ق