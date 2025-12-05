نتانياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ”المهزلة”

afp_tickers

3دقائق

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده ووصفها بأنها “مهزلة”، ودافع في مقطع فيديو عن طلبه عفوا رئاسيا مثيرا للجدل.

ونشر الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق مساء الخميس، بعد أسبوع من طلب نتانياهو رسميا العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، معتبرا أن محاكمته تؤدي إلى تقسيم الأمة.

كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي رسالة إلى هرتسوغ يحضه فيها على إصدار عفو عن نتانياهو.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقطع بمحاكمته ووصفها بأنها “محاكمة سياسية” تهدف إلى إجباره على ترك منصبه، نافيا مرة أخرى ارتكاب أي مخالفات.

ويتهم نتانياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية مواتية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية.

وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.

في الفيديو، رفع نتانياهو دمية على شكل شخصية الكرتون “باغز باني”، ساخرا من المدعين العامين الذين أشاروا إلى تلقيه دمية للشخصية كهدية لابنه قبل 29 عاما كدليل ضده.

وقال “من الآن فصاعدا، ستُعرف هذه المحاكمة باسم محاكمة باغز باني”.

ونفى تلقيه السيجار هدية “من صديق”، واعتبر أن سعيه لضمان تغطية إيجابية من “موقع إنترنت من الدرجة الثانية” أدى بدلا من ذلك إلى “التغطية الصحافية الأكثر كراهية وعدائية وسلبية التي يمكن تخيلها في إسرائيل”.

نتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.

وقد تطلبت المحاكمة التي بدأت عام 2019، الإدلاء مؤخرا بشهادته ثلاث مرات أسبوعيا، وهو يرى أن ذلك يمنعه من ممارسة الحكم بشكل فعال.

وتابع “هذه المهزلة تُكلّف البلاد ثمنا باهظا. لا أستطيع تقبّل ذلك… لذلك طلبت العفو”.

كشفت هذه القضايا عن انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.

والاثنين، قبل آخر مثول لنتانياهو أمام المحكمة، تظاهر أنصار ومعارضون له خارج محكمة تل أبيب، وارتدى بعضهم بدلات السجن البرتقالية للإشارة إلى أنه يجب سجنه.

غلب/ح س/ب ق