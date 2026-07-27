نتنياهو: إيران تتصدر جدول أعمال الاجتماع مع ترامب

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القدس 27 يوليو تموز (رويترز) – غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها نتنياهو مع ترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، واللقاء الأول بينهما منذ فبراير شباط، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة على إيران.

وقال نتنياهو في بيان مصور عند مغادرته “في هذه الأوقات الصعبة، يتعين التصرف بحزم كبير وحكمة كبيرين. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. وبالطبع، فإن هدفنا هو حماية أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا”.

ولم تشارك إسرائيل في الحملة الجوية الأمريكية التي استمرت أسبوعين هذا الشهر، والتي دفعت طهران إلى إطلاق النار على قواعد أمريكية.

وأوقف ترامب الحملة مطلع هذا الأسبوع. وقالت إيران إنها ستعلق هجماتها ما دامت الولايات المتحدة تفعل ذلك. وحذرت إسرائيل طهران من أن أي هجوم سيؤدي إلى رد إسرائيلي قوي.

وأقر نتنياهو في الأسابيع القليلة الماضية بوجود خلافات بينه وبين ترامب، مع تباعد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة على ما يبدو.

وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية في يونيو حزيران عن التوتر الذي يظهر أحيانا بين الرجلين. ووصف ترامب نتنياهو “مجنون تماما” في المكالمة التي سربت أولا إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب بنفسه لاحقا.

وفي بادرة واضحة تجاه ترامب أمس الأحد، قالت إسرائيل إنها ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في القطاع.

وأعلنت إسرائيل في 21 يوليو تموز إعادة نشر بعض قواتها في جنوب لبنان، في إطار الاتفاقات المدعومة من واشنطن التي تسنى التوصل إليها مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد يساعد اجتماع لنتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي، حيث يواجه انتخابات في 27 أكتوبر تشرين الأول فيما تتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

ويأتي اللقاء أيضا في وقت يتراجع فيه دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد أميرة زهران ودعاء محمد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)