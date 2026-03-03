نتنياهو: حرب أمريكا وإسرائيل على إيران “لن تستغرق سنوات”

reuters_tickers

9دقائق

3 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع ألا تستمر الحرب ضد إيران “لسنوات”، مع اتساع نطاق الصراع، إذ هاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، وضربت إيران دول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية أن تستمر الحرب من أربعة إلى خمسة أسابيع، لكنه يسعى منذ ذلك الحين إلى تبرير شن حرب واسعة النطاق ومفتوحة الأمد على إيران.

ورفض نتنياهو فكرة أن يستمر الصراع لسنوات، مثل الحروب السابقة في المنطقة.

وقال لفوكس نيوز أمس الاثنين “قلت إنها قد تكون سريعة وحاسمة. قد تستغرق بعض الوقت، لكنها لن تستمر لسنوات. إنها ليست حربا لا نهاية لها”.

ومع دخول الحرب يومها الرابع، هزت انفجارات المباني في أنحاء تل أبيب، إذ اعترضت الدفاعات الجوية الصواريخ الإيرانية القادمة.

وهاجمت إسرائيل المجمع الذي يضم محطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران واستهدفت مقاتلين لحزب الله في مدن بمناطق مختلفة من لبنان.

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء قالت وزارة الدفاع السعودية إن طائرتين مسيرتين يبدو أنهما من إيران أصابتا السفارة الأمريكية في الرياض، مما تسبب في أضرار طفيفة وأشعل حريقا، وتم اعتراض ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيرة أخرى قبل وصولها إلى المدينة.

وقال الحرس الثوري اليوم إن قواته البحرية دمرت مبنى القيادة الرئيسي ومقر قاعدة جوية أمريكية في البحرين في ما وصفه بالموجة الرابعة عشرة من “عملية وعد الحقيقة 4”.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه شن هجوما واسع النطاق بمسيرات وصواريخ على القاعدة في منطقة الشيخ عيسى في وقت مبكر من الصباح، إذ أصابت 20 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ أهدافها المقصودة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض حتى الآن على طلبات التعليق.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الاثنين من أن “الضربات الأقوى لم تأت بعد من الجيش الأمريكي” في الهجوم ضد إيران.

وردا على سؤال بشأن المدة التي يتوقع أن تستمر فيها الولايات المتحدة في الصراع مع إيران، قال روبيو للصحفيين إنه لا يعرف، وإنه لا يستبعد احتمال أن يقوم ترامب بنشر قوات أمريكية لخوض حرب برية في الشرق الأوسط.

وأضاف “نعتقد أن الأهداف التي حددناها لهذه المهمة، وهي تدمير قدراتهم الصاروخية الباليستية، سواء قدرات الإطلاق أو التصنيع، يمكن تحقيقها دون قوات برية”.

وتابع “في الوقت الحالي، لسنا مستعدين لإرسال قوات برية. لكن من الواضح أن الرئيس لديه هذه الخيارات ولن يستبعد أي شيء”.

بدأت الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران بهجمات على طهران يوم السبت، أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأدى هجوم إيران وحليفتها حزب الله إلى جر منطقة الخليج الأوسع إلى الصراع، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين في إيران وإسرائيل ولبنان.

وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب أكثر من 1250 هدفا في إيران ودمر 11 سفينة إيرانية. وقتل ستة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية حتى الآن، جميعهم في هجمات شنتها إيران على الكويت مطلع الأسبوع.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الكويت أسقطت عن طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-15-إي خلال هجوم إيراني. وقفز جميع أفراد الطاقم الستة من الطائرات وتم إنقاذهم بأمان.

وأحدث الصراع فوضى في حركة النقل الجوي العالمي وتوقف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه خمس تجارة النفط العالمية على طول الساحل الإيراني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وظلت المطارات الرئيسية في الخليج، بما في ذلك مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما في العالم والذي عادة ما يستقبل أكثر من ألف رحلة جوية يوميا، مغلقة لليوم الرابع على التوالي بسبب الصراع. وتسبب ذلك في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب، في الوقت الذي واجه فيه قطاع الطيران أكبر اختبار له منذ جائحة كوفيد-19.

وتواصلت خسائر أسهم شركات الطيران الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ تراقب شركات الطيران عن كثب ارتفاع أسعار الوقود، ويشهد الكثير منها ارتفاعا في الحجوزات مع تحول الركاب عن شركات الطيران الشرق أوسطية.

وأشارت بيانات شحن ومصادر في القطاع اليوم إلى ارتفاع أسعار شحن النفط والغاز العالمية، إذ وصلت تكاليف الناقلات العملاقة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن استهدفت طهران السفن المارة عبر مضيق هرمز.

* الحرب تتسرب إلى لبنان

قال ترامب إن الولايات المتحدة تواجه تهديدا وشيكا من إيران يبرر اللجوء إلى الحرب، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وقال عدد من المشرعين الأمريكيين إنه لم يعرض أدلة تدعم هذا الإدعاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تصرفت بشكل استباقي لأنها كانت على علم بخطة حليفتها الوثيقة إسرائيل لتنفيذ ضربات ضد إيران، وعلمت أن طهران سترد، مما يعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للخطر.

وأضاف روبيو “كنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى شن هجوم على القوات الأمريكية، وكنا ندرك أننا إذا لم نبادر بالتحرك قبل وقوع تلك الهجمات، فسنتكبد خسائر أكبر”.

وفي أكبر تعليق علني له حتى الآن بشأن الهجوم، قال ترامب أمس الاثنين إنه أمر بتنفيذ الهجوم بهدف إحباط البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، الذي قال إنه ينمو بسرعة.

وأفاد معهد سياسي مستقل أمس بأن صور أقمار صناعية تجارية أظهرت ما يبدو أنها أول ضربات على موقع نووي إيراني منذ اندلاع الحرب.

ونفت إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وقالت إن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي جاء دون مبرر، في وقت كانت طهران وواشنطن تجريان مفاوضات حول اتفاق نووي.

وانسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي الهادف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني بعد ثلاث سنوات من توقيعه.

وهجوم ترامب على إيران هو أكبر مغامرة في السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود ويمثل مخاطرة سياسية كبيرة لحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس مطلع الأسبوع أن واحدا فقط من كل أربعة أمريكيين يؤيد الهجوم.

وأدانت روسيا والصين وتركيا الحرب.

(إعداد جوناثان ألين من نيويورك وكانيشكا سينغ وإسماعيل شاكيل من واشنطن وإيناس العشري من القاهرة – إعداد أحمد هشام وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )