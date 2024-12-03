نتنياهو: وقف إطلاق نار مع حزب الله لا يعني نهاية الحرب في لبنان

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، لكنه حذر من أن هذا لا يعني أن الحرب انتهت.

وذكر في بداية اجتماع لمجلس الوزراء بمدينة نهاريا على الحدود الشمالية أن حزب الله انتهك الاتفاق بشكل صارخ يوم الاثنين وأن إسرائيل ردت على ذلك بمهاجمة أكثر من 20 هدفا في أنحاء لبنان.

وأضاف “نحن حاليا في وقف إطلاق نار، أوضح، وقف إطلاق نار، وليس نهاية الحرب… لدينا هدف واضح وهو إعادة السكان، وإعادة تأهيل الشمال. نحن ننفذ هذا الوقف لإطلاق النار بقبضة من حديد، ونعمل ضد أي انتهاك، سواء كان بسيطا أو خطيرا”.