نتنياهو تحت وطأة ضغوط سياسية متزايدة بعد انسحاب حزب من الحكومة

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من ستيفن شير ومعيان لوبيل

القدس (رويترز) – انسحب حزب ديني من الحكومة الائتلافية في إسرائيل بسبب خلاف بشأن الخدمة العسكرية، تاركا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأغلبية ضئيلة جدا في البرلمان لكنه لا يزال يحظى بدعم سياسي كاف لإقرار اتفاق محتمل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وسلم ستة أعضاء في حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) رسائل استقالة من مناصبهم في اللجان البرلمانية والوزارات الحكومية، احتجاجا على إخفاق المشرعين في ضمان إعفاء الطلاب المتدينين المتزمتين من التجنيد العسكري في المستقبل.

وقد يحذو حذوه حزب شاس، وهو حزب آخر متزمت دينيا متحالف بشكل وثيق مع حزب يهدوت هتوراه، مما يفقد الحكومة الأغلبية البرلمانية.

وقال مشرعون في حزب يهدوت هتوراه إن انسحابهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، مما يمنح نتنياهو يومين لمحاولة حل الأزمة التي تعصف بائتلافه الحاكم منذ أشهر.

وحتى في حال فشل ذلك، فإن البرلمان (الكنيست) سيبدأ عطلته الصيفية في نهاية يوليو تموز، مما يمنح رئيس الوزراء ثلاثة أشهر أخرى للبحث عن حل قبل أن تهدد أي خسارة للأغلبية منصبه.

ويواجه نتنياهو أيضا ضغوطا من الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلافه بشأن محادثات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.

وتهدف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وقف القتال في غزة لمدة 60 يوما للسماح بالإفراج عن نصف الرهائن المتبقين لدى حماس وتدفق المساعدات إلى القطاع الذي دمرته الحرب.

كما أنه سيفتح مرحلة أخرى من المحادثات بشأن إنهاء الحرب بشكل كامل.

ويريد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تواصل إسرائيل الحرب، لكن من المرجح أن يحصل نتنياهو على أصوات كافية في مجلس الوزراء لضمان وقف إطلاق النار بدونهما.

وقال توباز لوك، وهو أحد المساعدين المقربين من نتنياهو لإذاعة الجيش يوم الثلاثاء “بمجرد أن يكون الاتفاق الصحيح على الطاولة، سيكون رئيس الوزراء قادرا على تمريره”.