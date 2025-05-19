نتنياهو يتوعد بالسيطرة على غزة مع تصاعد الضغوط بشأن المساعدات

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من ماي أنجيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بالكامل رغم تزايد الضغوط الدولية التي أجبرتها على رفع الحصار المفروض على دخول المساعدات، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة.

وطالب الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن بدء عملية جديدة يوم الجمعة، سكان مدينة خان يونس في جنوب غزة يوم الاثنين بالإخلاء باتجاه منطقة الساحل فورا لأنه سيشن “هجوما غير مسبوق”.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة إن إسرائيل ستحقق “نصرا كاملا” بإطلاق سراح الرهائن الثمانية والخمسين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وتدمير الحركة الفلسطينية المسلحة.

وحتى مع تحذير الجيش بشأن الهجوم، شاهد مراسلو رويترز شاحنات مساعدات متجهة إلى شمال غزة بعد أن أجبر تزايد القلق العالمي نتنياهو على رفع الحصار الذي فُرض في مارس آذار.

وتقول إسرائيل إن حماس تسرق المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة. وتقول دول أوروبية، منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن الوضع في غزة لا يُحتمل، وحتى الدعم الأمريكي لإسرائيل بدا متراجعا في هذا الأمر.

وذكر نتنياهو أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين يعرفهم بدعمهم لإسرائيل منذ سنوات ووصفهم بأنهم “أعز أصدقائنا في العالم”، أخبروه بأن مشاهد الجوع تستنزف الدعم اللازم وتُقرب إسرائيل من “خط أحمر قد نفقد عنده السيطرة”.

وقال في رسالة موجهة على ما يبدو إلى المتشددين اليمينيين في حكومته الذين يصرون على قطع المساعدات عن غزة لمنع وصولها إلى حماس “لهذا السبب، ولكي نحقق النصر، علينا حل المشكلة بطريقة ما”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى 500 شاحنة على الأقل من المساعدات والسلع التجارية يوميا. وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 116 ألف طن من الغذاء، وهي كمية تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر، جاهزة للتوصيل.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كمية المساعدات التي سيُسمح بدخولها وطريقة توزيعها قبل إطلاق خطة برعاية أمريكية للاعتماد على مقاولين من القطاع الخاص لتوزيع المساعدات، والتي ترفضها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي دخول خمس شاحنات إلى غزة يوم الاثنين، لكن مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة أكدوا السماح لتسع شاحنات بالدخول، وهي كمية وصفها توم فليتشر، منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، بأنها “قطرة في محيط”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، إن تهيئة وضع يسمح بدخول مئات الشاحنات يوميا سيستغرق وقتا، لكنه أضاف “أعتقد أن اتخاذ القرار بشأن عدد الشاحنات التي ستدخل يعود للقيادة السياسية”.