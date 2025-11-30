The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو يطلب العفو رسميا من الرئيس الإسرائيلي في محاكمة فساد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا إلى رئيس البلاد يوم الأحد للعفو عنه في محاكمته المستمرة منذ سنوات بتهم الفساد، معتبرا أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون البلاد وأن العفو يخدم المصلحة العامة.

وينفي نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقال محاموه في رسالة إلى مكتب الرئيس إن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية ستنتهي بتبرئته من كل التهم.

وقال نتنياهو في بيان مصور قصير أصدره حزبه ليكود “أرسل المحامون طلب العفو إلى رئيس البلاد يوم الأحد. وأتوقع من كل من يحرص على مصلحة البلاد أن يدعم هذه الخطوة”.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وستيفن شير ومنة علاء الدين – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

