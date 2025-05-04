نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث توسيع الهجوم على غزة وإدخال مساعدات

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قال مسؤولان في الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني يوم الأحد لمناقشة توسيع الهجوم على غزة وبحث احتمالية استئناف إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

وفي رسالة مصورة نشرت على منصة إكس يوم الأحد بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن يوم الأحد بالقرب من مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة “المرحلة التالية” من الحرب في غزة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الوزراء سيعطون الموافقة النهائية خلال الاجتماع، لكن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال إنه بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة على غزة.

وأضاف زامير للقوات “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس”.