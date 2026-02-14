نجل آخر شاه لإيران يحث على تدخل عسكري أمريكي

من حميرة باموق

ميونيخ 14 فبراير شباط (رويترز) – قال المعارض الإيراني رضا بهلوي اليوم السبت إن التدخل العسكري الأمريكي في بلده قد ينقذ أرواحا، وحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدم إطالة أمد المفاوضات مع حكام إيران من رجال الدين بشأن الاتفاق النووي.

وقال نجل شاه إيران المخلوع في مقابلة مع رويترز إن هناك مؤشرات على أن الحكومة الإيرانية على وشك الانهيار، مضيفا أن شن هجوم قد يضعفها أو يسرع سقوطها.

وأدلى بهلوي بهده التعليقات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يحظر على مسؤولي الحكومة الإيرانية حضوره.

وقال بهلوي، الذي يقيم في الولايات المتحدة ويعيش خارج إيران منذ الإطاحة بوالده في الثورة الإسلامية عام 1979 “إنها مسألة وقت. نأمل أن يسرع هذا الهجوم العملية وأن يتمكن الشعب أخيرا من العودة إلى الشوارع والمضي قدما حتى سقوط النظام في نهاية المطاف”.

وشهدت حملة من الاعتقالات والترهيب القبض على الآلاف في إيران مع سعي السلطات إلى منع خروج المزيد من الاحتجاجات بعد إخمادها الشهر الماضي، وهي أكثر الاضطرابات إزهاقا للأرواح منذ عام 1979.

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول بمظاهرة محدودة في البازار الكبير في طهران بسبب الصعوبات الاقتصادية، لكن سرعان ما عمت أرجاء البلاد.

* ترامب يشكك في دعم بهلوي

المعارضة الإيرانية منقسمة بين جماعات متنافسة وفصائل تختلف في توجهاتها الأيديولوجية – بما في ذلك الداعمون لبهلوي – ويبدو أن وجودها المنظم داخل الجمهورية الإسلامية ضعيف.

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، أبدى ترامب تشككه حيال مستوى الدعم الذي يحظى به بهلوي داخل إيران.

وتجري إدارة ترامب محادثات مع طهران لاستكشاف مدى إمكانية إبرام اتفاق نووي في وقت تعزز فيه واشنطن وجودها العسكري في المنطقة. وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات في عُمان في وقت سابق هذا الشهر وسط توقعات بإجراء مزيد من المحادثات الأسبوع الجاري.

وقال بهلوي “يأمل الناس في أنه في مرحلة ما سيتم التوصل لقرار بأنه لا فائدة ولا جدوى، وأننا لن نصل إلى أي نتيجة من خلال المفاوضات. لذلك، حان الوقت لتتدخل الولايات المتحدة وتنفذ ما وعد به الرئيس ترامب، وهو دعم الشعب”.

وأضاف “التدخل هو وسيلة لإنقاذ الأرواح”.

وفي كلمة أمام القوات الأمريكية في ولاية نورث كارولاينا أمس الجمعة، قال ترامب إن إيران صعبة المراس في المفاوضات النووية، وأشار إلى أن ترهيب طهران قد يكون ضروريا لحل الأزمة سلميا.

وقال مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لرويترز أمس الجمعة، إن الجيش الأمريكي يتأهب لاحتمال شن عملية تستمر أسابيع إذا أمر ترامب بقصف إيران.

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء للنشرة العربية)