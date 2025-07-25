نظرة فاحصة-لماذا ستعترف فرنسا بدولة فلسطينية ومن سيحذو حذوها؟

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باريس (رويترز) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعترف بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة وفتح الباب أمام احتمال أن تحذو دول كبرى أخرى، ربما مثل بريطانيا وكندا، حذو باريس.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن إعلان ماكرون، الذي جاء مدفوعا بزيادة الغضب العالمي بشأن المجاعة والدمار في غزة الناجمين عن الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع، وعن سعي دول أخرى للاعتراف بدولة فلسطينية.