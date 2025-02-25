نقل والدة المعارض المصري المسجون علاء عبد الفتاح للمستشفى

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لندن (رويترز) – نُقلت والدة المعارض المصري البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح إلى المستشفى مساء يوم الاثنين بعدما أمضت نحو 150 يوما مضربة عن الطعام احتجاجا على سجن ابنها في مصر.

فقدت ليلى سويف (68 عاما) ما يقرب من 30 كيلوجراما من وزنها منذ أن بدأت الإضراب في سبتمبر أيلول. وذكرت ابنتها في منشور على إكس أنه جرى نقل والدتها لمستشفى سانت توماس بعد أن انخفض السكر في الدم إلى مستويات مثيرة للقلق.

وحكم على عبد الفتاح بالسجن لخمس سنوات في مصر بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت العقوبة بعد عدة فترات أمضاها في الحبس قبل ثورة 2011 وبعدها.

وبدأت سويف، أستاذة الرياضيات، إضرابا عن الطعام ولم تعد تتناول سوى مشروبات شاي الأعشاب والقهوة وأملاح علاج الجفاف منذ امتنعت السلطات المصرية عن إطلاق سراح ابنها في الموعد المقرر لذلك في 29 سبتمبر أيلول.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي مسألة عبد الفتاح مع نظيريهما في مصر عدة مرات.

والتقى ستارمر مع سويف هذا الشهر، ووعد ببذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح ابنها.

وانضم زميل عبد الفتاح السابق في السجن، الصحفي الأسترالي بيتر جريست، إلى سويف في الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أسابيع الشهر الماضي.