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نيسان تعلن مغادرة رئيسها التنفيذي بعد فشل خطة اندماجها مع هوندا

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أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات الثلاثاء مغادرة رئيسها التنفيذي ماكوتو أوشيدا، بعد التراجع عن خطة اندماجها مع منافستها هوندا، في ظل صعوبات دفعتها إلى الغاء آلاف الوظائف.

ومن المقرر أن يخلف أوشيدا في مطلع نيسان/أبريل مدير التخطيط الحالي إيفان إسبينوزا الذي انضم إلى المجموعة في المكسيك في 2003 قبل أن يشغل عدة مناصب.

وأقر أوشيدا أمام الصحافيين “بعد عدم تمكني من كسب ثقة بعض الموظفين وبناء على طلب مجلس الإدارة، خلصت إلى ضرورة إنطلاقة جديدة، من اجل مصلحة نيسان”. 

قال إسبينوزا الثلاثاء إنه “حريص على مواصلة عمل أوشيدا” من أجل “مساعدة نيسان على التألق مرة أخرى” و”استعادة استقرار ونمو” المجموعة. 

وأكد أن “نيسان تمتلك إمكانات أكبر بكثير مما نراه اليوم”.

تعرضت نيسان لخسارة جديدة غير متوقعة في الربع الأخير (تشرين الأول/أكتوبر-كانون الأول/ديسمبر)، على خلفية انخفاض بمبيعاتها في الصين بنسبة 12,2%.

وتواجه المجموعة، مثل شركات السيارات الغربية الأخرى، منافسة شرسة من الشركات الصينية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية المزدهر. 

للتكيّف مع التراجع الواضح في مبيعاتها، أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستلغي تسعة آلاف وظيفة من قوتها العاملة عالميا وتخفض طاقاتها الإنتاجية بنسبة 20%. 

وكانت نيسان المتعثرة ماليا ومنافستها شركة هوندا اليابانية العملاقة قد بدأتا مفاوضات في كانون الأول/ديسمبر بشأن اندماج من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم.

وكان من المتوقع جمع الشركتين ضمن مجموعة قابضة واحدة، لكن شركة هوندا طالبت في النهاية بتحويل نيسان إلى شركة فرعية. وهو سيناريو غير مقبول بالنسبة الى شركة نيسان التي تحرص على الحفاظ على استقلاليتها فتراجعت بالتالي عن الخطة.

جوج/ريم/ص ك

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