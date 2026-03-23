هجوم بطائرات مسيرة طال ميناء بريمورسك الروسي قرب حدود فنلندا

أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق فجر الإثنين في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينغراد، القريبة من الحدود الفنلندية. 

من جانبها، قالت كييف إنها استهدفت ميناء نفطيا. 

وقال حاكم لينينغراد ألكسندر دروزدينكو على تطبيق تلغرام إنه تم تدمير سرب ضم “أكثر من 70 طائرة مسيرة” خلال الليل في أجواء منطقة لينينغراد الواقعة في شمال غرب روسيا. 

وأفاد بأن “خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق”، استدعى إجلاء العاملين.

يقع هذا الميناء على بحر البلطيق بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرغ.

ورغم ورود تقارير عن هجمات أوكرانية في لينينغراد سابقا، لا تُعد المنطقة جبهة رئيسية في الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير 2022.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الأصطناعية الاثنين حريقا وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من ميناء نفطي. 

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بشن هجوم على ميناء نفطي في بريمورسك تابع لشركة ترانسنفت الروسية، قائلة إنها استهداف دبابات وبنية تحتية للتحميل. 

كما قالت القوات الأوكرانية إنها استهدفت مصفاة نفط روسية في أوفا، بجبال الأورال، ما أدى إلى اندلاع حريق. 

وتتبادل روسيا وأوكرانيا ضرب منشآت الطاقة. ففي الشتاء الماضي، شنت موسكو غارات جوية واسعة النطاق أدت إلى تدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية.

من جانبها، تشن كييف هجمات متكررة على مستودعات النفط ومصافي التكرير في روسيا. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أنها اعترضت ما لا يقل عن 249 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا.

في المقابل، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن أوكرانيا تعرضت لهجمات شنتها 251 طائرة مسيرة روسية، تم إسقاط 234 منها.

