هجوم بطائرة مسيرة يقطع الكهرباء عن الأُبيّض عاصمة شمال كردفان بالسودان

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة، بحسب مسؤول في شركة الكهرباء.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن “المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع، أصابت المحطة ما أدى إلى اندلاع حريق بها”، مضيفا أن الأضرار لم تُحص بعد.

وتتواجه قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ قرابة ثلاث سنوات، في نزاع دام أدى لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وتدمير البنية التحتية وانتشار المجاعة ومقتل عشرات الآلاف.

وقال عوض علي أحد سكان حي كريمة في الأبيض لوكالة فرانس برس “سمعت صوت انفجار في الثانية صباحا وشاهدت النيران من اتجاه محطة (الكهرباء)، وحتى الآن تجاوزت الساعة التاسعة صباحا ولم تعد الكهرباء”.

وتحاول قوات الدعم السريع فرض حصار مجددا على الأبيض، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، فيما باتت منطقة كردفان في جنوب السودان أعنف خطوط المواجهة بعد أن سيطرت الدعم السريع بالكامل على إقليم دارفور المجاور.

وتعتبر منطقة كردفان نقطة عبور حيوية بين إقليم دارفور والعاصمة الخرطوم ومدن شرق السودان التي يسيطر عليها الجيش إلا أن بعضها شهد في الآونة الأخيرة تقدما من قبل قوات محلية متحالفة مع الدعم السريع.

