هجوم روسي كثيف على كييف قبل مرحلة جديدة من تبادل للأسرى

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أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح في هجوم كثيف شُن بواسطة مسيّرات وصواريخ روسية في كييف صباح السبت، في اليوم الذي سيجري فيه الطرفان المتحاربان المرحلة الثانية من عملية تبادل أسرى قياسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام “تتعرض العاصمة ومنطقتها مجددا لهجوم كثيف يشنه العدو. أنظمة الدفاع الجوي تعمل دونما توقف في كييف وضاحيتها”.

وأضاف ان هذه الهجمات أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بجروح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى فيما تلقى البقية العلاج في المكان.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات خلال الليل. وأشار رئيس البلدية والإدارتان العسكرية والمدنية في كييف إلى اندلاع حرائق عدة وسقوط حطام صواريخ ومسيّرات على أبنية في عدد كبير من أحياء المدينة.

والجمعة قتل شخصان في ضربات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد وثلاثة آخرون في منطقة خيرسون في الجنوب أيضا.

وقال الجيش الروسي، من جانبه، إن أوكرانيا استهدفت الأراضي الروسية بواسطة 788 مسيّرة وصاروخا منذ الثلاثاء اسقط 776 منها.

وأتت هذه الهجمات فيما باشرت روسيا وأوكرانيا تبادلا قياسيا للأسرى ينبغي أن يشمل “ألف أسير” من كل جانب على ثلاثة أيام. وهذا التبادل هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي افضت إليها المباحثات بين الروس والأوكرانيين في اسطنبول في منتصف أيار/مايو.

وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل جانب. ومن المقرر إجراء المرحلتين المقبلتين السبت والأحد.

في منطقة تشيرنيغيف التي اقتيد إليها الأوكرانيون المفرج عنهم من جانب الروس، كان مئات الأشخاص، غالبيتهم من النساء، بانتظارهم وهم يحملون لافتات وصورا، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس. والبعض كان يصرخ ويبكي. وقد رحبوا مهللين بالحافلات التي امتلأت برجال بدت عليهم النحالة.

– مفاجآت –

وعندما خرج الأسرى السابقون من الحافلات وقد لفوا اكتفاهم بأعلام اوكرانية سارعت العائلات إلى ملاقاتهم وقد حمل بعضهم صور أقارب علّ المحررين يتعرفون عليهم.

وتعطي روسيا معلومات قليلة جدا عن مصير الأسرى الأوكرانيين وتحمل كل عملية تبادل مفاجآت، على ما قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

وأضاف “تتضمن كل عملية تبادل أشخاصا لم نسمع عنهم شيئا. يعيدون أحيانا اشخاصا كانوا على قائمة المفقودين أو الذين اعتبروا في عداد القتلى”.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية الجمعة “إنها المرحلة الأولى من أكبر عملية تبادل” منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي الجانب الروسي، أعلنت موسكو أنها استعادت الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من بينهم “سكان من منطقة كورسك ألقت القوات الأوكرانية القبض عليهم” خلال هجوم صيف 2024.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عملية التبادل هذه مؤكدا أنه يريد دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض لوقف “إراقة الدماء” في أسرع وقت ممكن.

وكتب الرئيس الأميركي عبر شبكته “تورث سوشال”، تهانينا إلى الجانبين. هل يؤدي ذلك إلى شيء ضخم؟؟؟”.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقال الجمعة إن موسكو التي تحتل 20 % من الأراضي الأوكرانية، تعمل على وثيقة تعرض “شروط اتفاق مستدام وشامل وطويل الأمد لتسوية” النزاع ستنقل إلى أوكرانيا ما أن تنجز عملية تبادل الأسرى.

في المقابل ستعرض كييف شروطها أيضا لإنهاء النزاع.

يوؤ-ؤوك/غ ر/ريم