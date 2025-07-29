هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتفرض حظرا على دخول وزيرين

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أمستردام (رويترز) – ورد في رسالة نُشرت في وقت متأخر مساء الاثنين أن الحكومة الهولندية قالت إنها ستستدعي سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في غزة، وأنها فرضت حظرا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة يمنعهما من دخول هولندا.

ولن يُسمح للوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة.

ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.