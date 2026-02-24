هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد مصادرة أمتعة دبلوماسية في طهران

1دقيقة

أمستردام 24 فبراير شباط (رويترز) – استدعت وزارة الخارجية الهولندية سفير إيران لدى أمستردام اليوم الثلاثاء للاحتجاج على مصادرة أمتعة دبلوماسي هولندي في مطار طهران.

وقالت الوزارة في بيان “تسببت إيران في واقعة دبلوماسية في 28 يناير 2026، بإجبار دبلوماسي هولندي على تسليم أمتعته الدبلوماسية في مطار طهران، وهذا أمر غير مقبول”.

وأضافت الوزارة أنها طلبت مرارا من إيران الإفراج الفوري عن الأمتعة المصادرة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. وقالت إنها استدعت السفير بعد أن نشرت إيران مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)