هيئة الإعلام البريطانية تنتقد “بي بي سي” بسبب وثائقي حول حرب غزة

قضت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية الجمعة بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “انتهكت قواعد البث” في تقرير بثته حول الحرب في غزة لكون الراوي الرئيسي فيه، وهو طفل، نجل مسؤول كبير في حماس.

وقضت هيئة “أوفكوم” بأن “عدم الكشف عن أن والد الراوي كان يشغل منصبا في الإدارة التي تقودها حماس يشكّل مصدر تضليل كبير”.

وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقا إثر انتقادات واسعة أعقبت بث “بي بي سي” في وقت سابق من هذا العام للفيلم الوثائقي بعنوان “Gaza: How To Survive A Warzone” (“غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”).

وخلص التحقيق إلى أن الفيلم الوثائقي “انتهك قواعد البث التي تنص على أن البرامج الإخبارية يجب ألا تُضلل الجمهور”، وفق قرار “أوفكوم” الصادر الجمعة.

وأضافت الهيئة أن هذا الإخفاق ربما “أضعف الثقة العامة التي كان من المرجح أن يحظى بها الجمهور في برنامج إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية حول الحرب” في غزة.

وسيتعين على قناة “بي بي سي 2” بث نتائج هذا التحقيق على الهواء، في موعد لم يُحدد بعد.

في شباط/فبراير الماضي، أثار بث هذا الوثائقي جدلا حادا بعد الكشف عن أن الراوي، وهو طفل فلسطيني يبلغ 13 عاما، هو ابن نائب وزير الزراعة السابق في حركة حماس أيمن اليازوري.

ونفذت حماس المصنفة منظمة إرهابية في المملكة المتحدة هجمات على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أودت بـ1221 إسرائيليا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

ردا على هذه الهجمات غير المسبوقة في البلاد، أطلق الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة في غزة أسفرت عن مقتل 67967 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتوقف القتال في 10 تشرين الأول/أكتوبر عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبازاء هذا الجدل، سارعت “بي بي سي” إلى حذف الوثائقي من منصتها، وبعد تحقيق داخلي، اعتذرت الهيئة عن “الأخطاء الجسيمة” التي ارتُكبت أثناء إنجاز التقرير الذي أنتجته شركة مستقلة أخفت حقيقة أن الراوي هو ابن مسؤول في حماس.

