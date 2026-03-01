هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة قرب الشارقة الإماراتية

1دقيقة

اول مارس آذار (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إنها تلقت بلاغا عن واقعة حدثت على بعد 35 ميلا بحريا غلى الغرب من الشارقة الإماراتية.

وأضافت الهيئة أن مقذوفا مجهولا انفجر على مقربة شديدة من سفينة، مؤكدةً سلامة جميع أفراد الطاقم.

وهذه الواقعة هي الثالثة التي تُبلغ عنها الهيئة اليوم، بعد واقعتين في سلطنة عُمان، من بينهما واحدة في مضيق هرمز.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)